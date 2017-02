Donny Rasmijn: Tin otro forma pa bende pisca na clientenan

Pa e tema cu piscadonan ta preocupa cu awo nan no tin forma pa duna e saco plastick ora di bende nan pisca, a puntra Donny Rasmijn di AVP, kico e por bisa al respecto. E ta splica cu tin otro forma pa bende e pisca na clientenan.

Rasmijn conoce otro luganan, manera na Savaneta, ora cu ta bay cu e pisca aki, nan no ta dun’e den saco di plastick, nan ta dun’e den caha di carton of tin’e full empaketa den corant. Nan ta pone cu un celofan di plastick, despues den corant y ta bay cun’e y no tin problema cu e ta liek den auto, e ta bon seya y esaki no ta e problema.

Empaketa e piscanan aki den un manera mas miho, lo ta yuda siguramente y por ehempel corant ta algo cu no mester paga pe. E ta wordo benta afo finalmente. Esakinan ta materialnan cu ta hay’e gratis for di hopi hende y esey ta un bon direccion cu por uza celofan di plastick pa lora e pisca prome aden, despues empakete den corant y tin e problema soluciona.

E ley aki ta hopi importante pa hasta sostene e piscadonan. Sa cu tur ley tin su pro y contranan y tur ley por afecta cierto personanan of cierto gruponan, pero e spirito di e ley aki ta pa proteha nos medio ambiente, proteha siguramente e piscanan cu ta biba den nos lama, den e teritorio di lama unda nos ta biba aki. Pa piscadonan, esaki siguramente ta algo cu lo tin su payback. E ta algo proteha, e pan tambe di e piscado. Aunke e por ta un tiki fastioso pasobra no por duna pisca den saco di plastick, cu ta daña e medio ambiente, daña e lama y e pisca cu bo mes ta depende di dje nan bida na peliger. Pero nos tin cu pensa cu e piscado tambe mester keda cu su trabao pa mañan. No por ta asina aki cu su trabao ta cay na peliger pasobra e lama ta yen’a cu saco di plastick. Kiermen cu piscanan ta wordo afecta door di dje y esaki lo afecta e piscado su trabao mas ainda.

Tin cu corda cu e cliente ta bin cumpra pisca cerca e piscadonan pasobra e kier e pisca. E cliente no ta bin cerca e piscado pasobra e kier e saco di plastick. Laga nos tur duna un man, sa cu e cambio ta fastioso, pero e ta rekeri un ahuste con nos ta trata nos medio ambiente, con nos custumbernan ta, pero siguramente ta algo cu lo yuda hasta e piscadonan a lo largo.