Donny Rasmijn: Si ta akinan bo ta gana placa, akinan bo tin cu invirti’e bek

Hopi tienda rond di Aruba a cuminsa sinti e falta di e turistanan di Venezuela. Parlamentario di fraccion di AVP, Donny Rasmijn, a splica cu tin un desaroyo negativo cu ta pasando den comercio.

Por bisa cu desde aña pasa, a haya un caida grandi, fuerte den turista di Venezuela, door di cambionan cu a wordo haci door di e Gobierno di eynan. Prome cu e periodo aki tabata tin un cantidad grandi di turista Venezolano cu ta bin akinan pa diferente motibo. Tin cu ta bin pa raspa cupo, saca placa pa nan haya dollar, tin hopi di nan tabata bin haci compras akinan. Tin cu tabata bin purba di bin cu artefactonan aki for di eynan pa bende.

Con ke sea, e turista Venezolano, ta e turista cu tabata gasta mas riba e pais aki. Por wak e cantidad cu nan ta gasta sigur ta mas cu dober di e averahe di e turistanan cu ta bin Aruba. Cu e caida di turistanan Venezolano, e benta aki na Aruba a cay hopi. Esaki tin su consecuencianan. Aki por a wak con hopi nos economia, nos benta den e pacusnan ta depende di e turista Venezolano. Tambe un cos cu por a wak ta cu e pacusnan aki, e tiendanan aki, nan sostenibilidad no tabata depende di nos propio hendenan cu ta biba na Aruba.

Aki conoce varios persona siguramente, personanan cu tin bon posicion. Tin hasta miembronan di Parlamento cu algun biaha pa aña, cumpra tur nan cosnan, bin cu bultonan grandi bek di material, cu tur cos cu nan tin mester di nan hogar, ta bin cun’e, pa asina nan abastece nan famia cu paña y tur loke nan tin mester pa e aña. Tambe hopi hende ta cumpra productonan online. Esey tambe ta un reto pa e pacusnan aki. Pero por bisa si cu tin cu bay concentra, nos como cada habitante di e pais aki. Tin cu bay pensa cu no ta akinan nos ta gana nos placa, no ta akinan nos kier pa e economia sigui draai pa por keda gana nos placa pa nos famia. Awor nos sa cu berdad e prijsnan por ehempel na Merca, ta mas abao, bo tin bo outletnan y unda cu bo por shop cu prijs hopi mas economico. Si bo compara e producto cu bo ta haya akinan, siguramente e costo pa transporte pa akinan y finalmente bo ta bisa cu berdad akinan, na Merca bo por tin mas posibilidad, pero siguramente tin cu cuminsa pensa awor aki, con nos ta bay hinca nos placa bek den nos mesun economia. Si ta akinan bo ta gana placa, akinan bo tin cu invirtie bek.

Di parti di Gobierno lo bay busca manera pa yuda e tiendanan den e parti di belasting pa nan lanta cabes bek segun Donny Rasmijn.

Di parti di Parlamento nos tin cu cuminsa pensa riba maneranan pa incentiva e tiendanan aki pa siguramente pensa por ta den reduccion di un overrechten, siguramente busca manera pa haya transporte di e productonan aki mas economico posibel. Nos sa cu Merca, Obama aña pasa, na December, el a firma un bypartisan law, unda cu e kier pa Merca cuminsa wak posibilidadnan pa yuda tur e paisnan den Caribe. Esaki ta conta riba trade, e ta riba parti energetico, riba parti di siguridad siguramente. Pa Merca, nan ta wak cu e tin diferente motibo. Un motibo hopi cardinal ta cu Merca ta wak cu Venezuela por ehempel, cu ta un parti di Organisation of American States, hopi biaha ora cu e organo aki kier haci un intento pa bay ta mas activo na Venezuela, bay wak con nan por deal mas miho cu e Gobierno, con nan por soluciona problemanan hunto cu e Gobierno, of kier bay pidi intervencion di un manera of otro, ta haya algun isla di Caribe, cu ta depende di petroleo na bon prijs for di Venezuela, tur di nan ta bay vota contra proposicionnan asina y door cu Venezuela ta duna petroleo na un bon prijs, e tin e backup di e paisnan aki.

E poder politico cu Venezuela tin ey, ta haci dificil pa organo siguramente Organisation of American States por haci algo na nos pais bisiña.

Pa por kibra e forsa ey mester bin cu proposicionnan y Merca siguramente, riba tur e terenonan aki di siguridad por ehempel, ta wak e menasanan cu tin cu personanan cu por drenta e pais ey y haci un daño den e parti di siguridad, sigur ta un threath grandi pa Merca cu nan kier haci cambio riba dje. Enbes cu tur e islanan bira dependiente di e petroleo por ehempel di Venezuela, nan kier haci’e cu e islanan aki ta mas dependiente di Merca, cu tin cooperacion cu Merca, en bes cu Venezuela. Esey ta trece cune cu ta habri porta pa nos pais pa busca cooperacion di Merca pa nos por haya productonan na miho prijs treci akinan. Si nos ta bay na e parti energetico tambe, si e transporte di productonan pa aki for di Merca pa Aruba, por wordo haci na un manera mas economico, tambe ta yuda nos den reduccion di e prijsnan di materialnan cu nos tin akinan.

Den e direccionnan aki tin cu cuminsa pensa, segun Donny Rasmijn.