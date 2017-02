Donny Rasmijn: Ainda tin luga cu ta duna saco di plastick

Despues di un luna cu e ley aki a drenta na vigor Donny Rasmijn a splica mas di e desaroyonan cu tin tras di e ley aki, pasobra ainda tin luga cu ta duna saco di plastick.

Ta haya melding di hopi luga cu ta bende cuminda vooral. A bay cerca nan, a papia cu nan y splica nan di e ley. Tur sa di e ley. No ta asina cu nan no sa di dje. Pero ta haya comentarionan cu nan a manda pidi agencia, pero e agencia no tin saco e ora ey. Ta contact agencia pa wak si esey ta cuadra y hasta ta puntra nan por ehempel di cua agencia a pidi. Ora cu yama puntra e agencia, ta bisa cu tin biaha e cos aki ta klop y tin biaha e no ta klop. Tin biaha ta wak berdad e negoshi ey a pidi, a haci un bestelling, pero nan falta pa completa e bestelling. En todo caso, e ta algo, ta tiki dinamico awor aki. Hopi di e luganan aki ta pensa cu kier get rid di e saconan di plastick. Di un otro banda nan tin saco di papel tambe. Tin luga cu hasta ta bisa cu tin saco di papel, pero tabata warda un hende yega prome pa atende riba dje, e ora pa cambi’e. Esey ta cosnan cu ta tumando luga y unico mensahe cu por duna nan ta cu berdad tin lista di tur e luganan aki cu ta entregando ainda cuminda sigur den saco di plastick y cu lo bishita nan y por bisa cu e tin dos cos cu ta sea cuminsa cumpli cu ley y proteha medio ambiente. Tur hende cu ta bende cuminda aki, mester corda cu e persona cu ta bin cumpra cuminda di dje, tin e chens 90% cu entrada di e famia ey ta depende di e mesun turismo cu nos pais ta depende di dje. E turismo cu ta bin pa e bunitesa di nos beachnan, e limpiesa di nos lama.

Awo si abo como negoshante kier sigui toch insisti cu abo kier hiba bo maneho, kier insisti cu ta keda duna saconan di lastick, te ora cu haya un boet, of te ora cu un hende haya boet, ta haya esey un manera hopi iresponsabel. Tin cu pensa mas cu e pan di esun cu ta bin cumpra e cuminda cerca bo, ta depende di turismo y abo tambe ta depende di turismo, segun Rasmijn. Ban tur hunto biba segun e ley ta awor aki.