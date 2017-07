Donald Trump presente durante e Dia di Bastilla

PARIS, Francia- E desfile di e Dia di Bastilla diabierna a comberti den un homenahe di patriotismo Mericano, ora cu presidentenan Emmanuel Macron y Donald Trump a brasa otro.

Macrona a ricibi Trump como invitado di honor pa conmemora e centenario di e entrada di Washington den e Prome Guerra Mundial. E gobernantenan a sinta hunto cu nan casa y a combersa masha anima, mientras cu avionnan di combate di ambos nacion tabata bula over di e Campo di Eliseo.

E desfile a combina e exhibicion tradicional di e poder militar cu un mirada na e gueranan di pasado y di presente y e reconocimento di e papel di Merca den esaki.

Den un discurso na e final di e acto, Macron a gradici Merca pa su intervencion den e Prome Guerra Mundial, y a bia cu e presencia di Trump banda di dje, “ta un señal di un amistad atrabes di tempo. Y pesey mi kier gradici Merca pa su decision tuma 100 aña pasa”.

Cinco di e 145 efectivonan Mericano di e ehercito, armanda y marinonan cu a participa den e desfile tabata tin uniformnan di e Prome Guerra Mundial bisti. Trump a saludanan, pero e no a papia durante e ceremonia.

Poco despues di e discurso di Macron, e dos presidentenan a baha di tribune unda nan tabata sinta pa para dilanti e banderanan gigante di ambos pais, carga dor di e soldaatnan.

Inmediatamente despues di e desfile, Trump y e prome dama Melania Trump a aborda e avion presidencial Air Force One pa bolbe bek Merca. Den un tweet Trump a bsia cu “tabata un gran honor” di representa Merca den e Dia di Bastilla y cu e desfile tabata “magnifico”.

