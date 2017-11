Donald Trump, Jr. ta admiti di a intercambia mensahenan cu WikiLeaks

WASHINGTON, D.C., Merca- Donald Trump Jr., yiu di e presidente Mericano, Donald Trump dialuna a divulga un serie di mensahenan cu el a intercambia cu WikiLeaks, despues di cu informacionnan di prensa a sugeri cu el a cera un aliansa secreto cu e grupo cu a publica emailnan di e democrata Hillary Clinton, durante su eleccion presidencial na 2016.

Donald Trump Jr. a publica, segun el a bisa, e cadena “completo” di mensahenan priva riba Twitter cu el a intercambia cu e plataforma WikiLeaks entre September 2016 y Juli 2017.

Den e mensahenan, WikiLeaks ta busca na duna informacion tocante e campaña presidencial di Donald Trump y di reforsa e impacto di su publicacionnan riba Clinton.

Yiu di e mandatario a publica ariba Twitter un decena di mensahenan cu el a ricibi di WikiLeaks, unda cu e website aki ta conta di un pagina nobo di internet anti- Trump y ta conseha pa Trump Sr. manda un tweet over di Clinton y ta bis’e cu si e candidato Republicano di e tempo ey perde eleccion, e lo por apela e resultadonan.

Na April, e grupo a sugeri na e yiu di e mandatario di entrega emailnan over di un reunion cu el a mantene cu un abogado Ruso cu ta den centro di investigacion federal riba e posibel obstruccion entre e campaña di Trump y Rusia.

Trump Jr. a contesta solamente tres biaha gradiciendo e informacion riba e pagina anti- Trump haciendo un comentario chikito over di Clinton y na October 2016, prome cu e revelacionnan di WikiLeaks riba e candidato Republicano, ta puntra kico tin tras di e filtracionnan di cual e ta sigui lesa?

“WikiLeaks por ta hopi eficaz pa convence incluso hendenan di perfil halto cu ta di nan mesun interes pa promove enlacenan na nan publicacionnan”, e fundado di WikiLeaks, Julian Assange a bisa, ora cu el a splica e mensaheann di e grupo tabata parti di e esfuersonan di promociona nan mes, segun AFP.

Fuente: http://www.ntn24.com/