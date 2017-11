Donacion di Barcelo ta un simia pa start cu nan plannan pa futuro

Fundacion Cas Speransa bou guia di Sr. Rafael de Cuba, ta splica mas di e meta di e fundacion y e pakico e tipo di donacion manera esun di Barcelo ta importante.

Cas Speransa ta un fundacion di rehab, ta yuda hende homber rehabilita den locual ta adiccion na droga y nan ta bou auspicio di Hope Aruba y nan ta bayendo hopi bon, cu resultadonan positivo, for di ora cu nan a habri te cu awo.

Actualmente nan tin 6 studiante, cu ta forma parti di e programa, cual ta uno cu ta 80% efectivo y ta mirando su frutonan, den e dedicacion di e hendenan di Team Challenge, cu ta duna e programa aki cual ta di gradici, e fundacion y e Team Challenge International pa nan a conecta cu e vision y crea un sociedad pa por haci esaki uno efectivo.

META DI CAS SPERANSA

Mas aleu, Sr. De Cuba a sigui bisa, cu den e conexion cu e programa di Team Challenge y Cas Speransa, esaki a nace pa yuda e hendenan, tanto esunnan cu ta ariba caya, esun cu ta na cas, pero cu problema di adiccion na droga, of alcohol. Pero e problema mas severo den nos comunidad ta di droga.

E boluntad ta hopi necesario pa por ta efectivo, e persona mester ta willing pa wordo yuda. E mester reconoce cu e mester ayudo y esey ta e punto primordial pa nan rehabilitacion. Esun cu ta aden caba, nan a tuma e iniciativa pa wordo yuda den esaki. Cas Speransa ta presenta den nan, nan tin Outreach, cu e di hendenan cu no solamente ta ariba caya, pero tambe hendenan cu ta bayendo den e problema ariba caya. Droga ta un cu eventualmente ta mas diep den e persona y e ora e persona no por domina esaki mas, cu ta esun cu ta end up ariba caya.

Personanan tanto den hogar, mamanan cu tin yiunan cu problema, ta acercando e fundacion pa asina ey haya un ayudo pa locual ta nan problema.

DONACION BARCELO

Sr. de Cuba a gradici Barcelo y e team cu ta encarga cu esaki pa e donacion. E ta uno cu ta asina bon, pasobra cu nan ta yam’e manera un simia pasobra nan tin proyectonan den futuro, tanto pa yuda e hobennan, pasobra locual Cas Speransa ta funcionando aworaki, cu e espacio cu e tin, ta pa personanan adulto, mayornan di edad. Pero nan ta mira cu e problema aki tambe ta den e hobennan, bou di 18 aña y e ta hopi. Nan tin vision y plannan futuro, pa crea edificio pa traha esaki pa trece ayudo, no solamente na e adolescentenan pero tambe na e hende muhe.

Aruba tin problemanan serio di adiccion, cu ta ariba caya pero tambe den casnan. E motibo pakico e ta halto, ta cu no tin rehab center cu ta traha cu hende muhe na Aruba, solamente Centro Colorado. Pero nan kier añadi tambe na locual ta e parti pa yuda hende muhe. Y e camanan lo yuda un bon comienso, e ta un bon simia pa start pa loke ta nan plan pa futuro, pa crea solucion den esaki, segun Sr. Rafael de Cuba, di Fundacion Cas Speransa.