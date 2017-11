Doll’s House di e comunidad LGBTQ di Aruba presente durante Love Festival

Toine van de Donk, doño y director di LGBTQ Community na Aruba, durante un conferencia di prensa a splica loke nan ta bezig cun’e. El a move pa Aruba 3 aña y mei pasa y for di 2012 pa 2014, nan organisa Electric Festival y e aña aki nan a dun’e bek na e organisadonan actual. EL a cuminsa invest den varios propiedad na Aruba.

Durante Electric Festival 2014, Van de Donk a reconoce cu varios miembro di e LGBT Community tabata di Miami, New York, Las Vegas, Los Angeles a bin Aruba pa e Electric Festival. Aña pasa Toine a haya un yamada ariba posibilidad pa tuma ex- Jimmy’s Place den Windstraat, cual e mester a pensa. Real Estate no tabata su meta principal, pero mas bien organisa eventonan tabata su meta principal. El a tuma 7 Lounge cu ta e Gay Club na Aruba, pa asina e unico bar gay na Aruba no bay perdi. Awor e ta 7 Club Lounge. E nomber ta basa riba e 7 colornan di e bandera di Rainbow.

Pa e ultimo dos añanan no ta papia mas di Gay Bar of Gay Event, pero awo e ta wordo yama un LGBT Event. Nan a habri desde Augustus, despues di 8 luna y ta un exitoso completo. Tin hopi turista ta bin tur siman. Nan ta trahando ariba e concepto aki ma y mas. Aña pasa, Love Festival a pidi su conseho ya cu el a bin di e mundo di evento. E aña aki nan a bin cerca dje pa un evento mas grandi. E kier a haci algo cu tin di haber cu Love y mustra Aruba kico kier haci cu e mundo di Love. Riba stage lo tin efecto di luz y 22 entertainer cu tres dia lo tin evento. Lo tin film, musica y otro actividad. Tur e diversion di e LGBT Community lo bay t’ey. Nan lo mustra Aruba kico tur LOVE ta encera. Asina cu tres luna pasa e y su team a cuminsa crea e concepto di 7 House of Dolls. Esey ta loke nan lo mustra Aruba y mundo henter e weekend binidero. Lo tin tres diferente concepto, for di pelicula, musica te cu fairy tales. Diabierna nan lo cuminsa cu e 7 pirates of the Caribbean, cu tecno music, cu show elements, trannies, dragqueens, varios miembro di e comunidad LGBTQ lo ta presente.

Diasabra nan lo tin e 7 Colors of Fashion, basa ariba tur e musica di e ultimo añanan, manera Madonna, Beyonce, Britney Spear. Pero bruha cu tecno music. Y diadomingo nan lo ta puro ariba Fairy Tales. Toine a haya pregunta dicon e concepto di Doll’s House y7 el a splica cu hopi aña pasa el a bay bay Ibiza unda el a namora di e show aki. Esey ta e concepto pa e weekend aki.

Pero pa loke ta trata 7 Lounge, e weekend aki, pa exactamente 12 or mei anochi, lo anuncia su concepto mas nobo, cual ta un soño di dje. Tur caminda rond mundo, bot a haya e luganan, restaurantnan, shopnan chikito, y el a crea district seven. Asina ta diasabra anochi, pa mei anochi, e lo anuncia su idea di district seven. Esaki lo tuma luga dia 24 Juni caminda nan kier cumpra edificionan den centro di ciudad y trece bida den e Caya Grandi.

Hopi miembronan di comunidad di comunidadnan internacional di LGBT ta bin Aruba pero nan no ta topa cu hende cu nan kier meet. Nan ta topa cu Hotel y Beach, pero no un area cu e comunidad di LGBT t’ey presente. Pa e motibo aki a haci e investigacion na Merca, Colombia, Brazil y tambe na Europa y asina a pone tur e ideanan hunto pa e district seven, cual lo wordo anuncia diasabra 4 di November durante e Love Festival.

Artistanan LGBT den evento LGBT

Any Day Any Time, un dragdancer y entertainer internacional y e lo ta un di e artistanan cu tabata presente. Durante e conferencia di prensa el a splica y comenta riba e show. E ta un show cu diferente elemento. Ta show di varios minuut cu un stage cu nan a construi. Nan ta entusiasma pa e presentacion aki. E lo ta un show yena cu energia ariba escenario. E mes lo bin cu tres show fascinante. E ta invita tur hende pa diabierna, diasabra y diadomingo, pa bin presencia e evento aki vooral na e Doll’s House. Lo tin elementonan yena cu efectonan special. Asina ta, tur hende ta keda cordialmente invita pa bin presencia e shownan aki, yena cu energia y vitalidad, efectonan di luz y hopi ambiente.

Moya Armenovna ta un otro artista cu tabata presente tambe a bay diferente parti rond di mundo. E ta sinti su mes contento di por t’ey pa e show aki. Ya caba e tin 12 aña e ta haciendo e show y awor ta contento di por contribui na e gay community pa pone e LGBT Community riba mercado aki ariba nos isla. E ta gusta e ambiente na Aruba caminda cu tur hende ta cordial y no ta cana cu pretensionnan. E ta balia ariba stagenan internacional, pero e ta gusta e ambiente na Aruba. E comunidad LGBTQ na Aruba ta creciendo y e pe ta un placer di pone e comunidad LGBTQ di Aruba ariba mapa.

Sadiq tambe lo ta presente y e ta procedente di Singapore y ta biba na Amsterdam. E no ta considera su mes ni homber ni muhe. E no ta gusta label su mes. E ta considera su mes un event host y un fashionista. Durante e conferencia e tambe a splica un tiki riba e rol di dje den e show di LGBT Community. E no ta cantante y tampoco bailarin.

E ultimo tresnan tin nan mesun rol special den e show den e tres dianan di e festival, nan ta presenta cu nan mesun cantica y nan mesun musica, segun Toine van Donk, e motor tras di e segmento aki di Love Festival.