Dollar ta encamina riba un mayor aumento

NEW YORK CITY , New York – E dollar ta opera cu poco cambio diabierna, tras di publicacion di datonan economico na Merca y ta encamina na logra su mayor aumento semanal di e aña, danki na e aumento di e expectativanan inflacionario y riba futuro incremento di e tasanan di interes.

E biyete berde a toca un minimo di sesion tras un reporte cu a indica cu e gasto di e consumidornan Mericano a aumenta hopi poco na Augustus, aunke esaki a wordo mira compensa pa un incremento inespera den e índice di e gerentenan di compra y un lectura di confiansa di e consumidor online cu e calculacionnan.

E presidente di e Reserva Federal, Janet Yellen, a bisa e siman aki cu e institucion tin premira sigui cu su senda actual di incrementonan gradual di tasa, palabranan cu a wordo interpreta pa e inversionistanan ya cu na December lo a aproba e di tres aumento di aña y cu ta probabel cu lo tin cambionan nobo di e tiponan aki na 2018.

Analistanan a señala cu e avance di e siman aki a wordo alimenta pa e eleccionnan Germano di diadomingo, unda cu e partido ultraderechista Alternativa pa Alemania a drenta pa prome biaha den Parlamento, generando preocupacion pa e posibilidad cu e movimientonan anti Europeo por genera mas complicacion di loke tabata pensa den un principio.

“Economicamente, e situacion na Merca ta respalda e ganashinan di dollar,” Juan Perez, estratega cambiario na Tempus Inc na Washington, a afirma. “E disolucion politico na Europa ta sigui y awo cu e situacion na Spaña ta simbolisa cu tin movimientonan separatista den e continente cu no por wordo ignora.”

E revelacion di e fundamento di e propuesta di reforma tributario di e presidente Donald Trump tambe a haci cu e expectativanan inflacionario a crece y e rendimentonan di bono di Tesoro a subi diaranson te na maximonan di varios luna y aña.

E indice dollar, cu ta compara e divisa Mericano cu un cesta di seis moneda destaca, tabata opera stabil riba 93.05. E isman aki el a subi cu mas di 1 porciento, na caminda pa su miho desempeño semanal desde December.

E Euro a avansa un 0.35 porciento, na 1,1824 dollar, tras di a toca prome un maximo di tres dia. E billete verde a gana un 0.2 porciento frente e yen na 112,56 yen.

