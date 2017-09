Dollar a afirma hisamento di e tasanan di interes na December

NEW YORK CITY, New York – Dollar a wordo calcula diaranson y a toca maximonan den dos luna contra e Yen, despues cu e Reserva Federal a duna señal cu e por hisa e tasanan di interes pa di tres biaha den e aña y hasta aunke e inflacion ta mantene abao di su meta di 2 porciento.

Despues di su reunion di politica monetario, Fed tambe a anuncia cu nan lo cuminsa e reduccion di su balancesheet na October, recortando inicialmente den 10 mil miyon di dollar cada luna e monto cu e ta reinverti den e balornan cu ta vence.

“Na e momentonan aki, e mercado ta mira Fed mas duro cu ta spera,” Tim Alt, director di moneda y tasa di Aviva Investors, a bisa. E mercado di e futuro tabata mustra cu e operadornan ta mira un 73 porciento di probabilidadnan cu Fed lo a subi e tasanan na December, contra un 52 porciento cu e tabata bet na e opcion aki prome cu e comunicado di su ultimo reunion.

E indice dollar a baha modestamente prome di a rebota cu e perspectiva di un aumento mas di e tasanan den 2017. Den e ultimo operacionnan, a subi un 0.75 porciento, na 92,486, den su mayor avance diario for di dia 4 di Augustus.

E Euro a retrocede un 0,8 porciento, na 1,1894 dollar, marcando un minimo den cuater sesion, mientras cu e divisa Mericano a gana un 0,5 porciento, na 112,17 Yen tras di a toca maximonan den dos luna na 112,51 Yen, segun datonan mustra di Reuters.

Entre e moneda di e mercadonan emergente, e peso Mexicano a recupera di e perdidanan provoca diamars, pa e di dos temblor mortal cu a golpia e pais den dos siman y a subi un 0,2 porciento, na 17,75 peso pa dollar, revirtiendo e caida di 0,2 porciento diamars.

Fuente: www.reuters.com