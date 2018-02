Dokternan lo haya curso riba loke ta “gezondheidsrecht”

Pa basta tempo hospital kier a bin cu e curso di “gezondheidsrecht” pa dokternan. Hospital a scoge e tema aki, pasobra tin e necesidad aki desde hopi tempo caba. E ta un experticio riba su mes, unda cu e dokter ta haya hopi di haber cu asuntonan legal cerca un pashent. Na mes momento tambe e hurista cu tin cu salvaguardia interes di cada un di nan, pues tanto di e pashent como di e specialista.

Diabierna y diasabra awo e curso aki lo tuma luga dirigi pa dos profesor di Hulanda cu hopi experticio riba e parti di derechonan den e parti di cuido medico.

Un dokter, sea e ta realisa of no, tin masha hopi di haber cu asunto legal cu ta acopla den cuido di e pashent. “Pa nos esey tabata e motibo pa organisa e charla. E lo ta e prome cu lo tuma luga akinan na Aruba”, asina sr. Ezzard Cilié a duna di conoce. A base di esaki nan lo mira si mester bay mas aleu cu esaki of no. Pero e biaha aki Hospital a scoge estrictamente pa tene e curso aki p’e dokternan cu tin di haber cu e afinidad di derecho y legal den un relacion entre dokter y pashent.

P’e dos dianan aki lo tin diferente orador cu lo duna presentacion, di cual un di nan ta un profesor di “gezondheidsrecht”, cu den pasado tabata Hues. E otro orador tambe ta un profesor di “interne geneeskunde”, kende tin hopi aña di experencia riba e tereno legal pero den mundo di medicina. Ora di pone nan dos hunto, por spera un curso hopi grandi y estrecho, den loke cu nan tin di conta riba nan tereno.

E secretaris y hurista di Hunta di Directiva y Hunta di Supervision di HOH a acumula durante aña hopi experencia, y tambe lo ta un di e oradornan durante e curso aki. E tin hopi experencia y lo comparti esaki hunto cu e dos profesornan.

Ta hopi importante p’e dokternan sa kico mester haci y kico nan no mester haci, kico ta e derecho di pashent y mucho mas riba e tereno legal; asina sra. Ester van der Burg a splica.

E curso aki lo ta specificamente riba e tereno di “gezondheidsrecht”, cual no ta solamente loke ta den “wetboek”, pero tambe den e “wetgeving” nobo, esta e “landsverordening BIG”. Ester van der Burg a duna di conoce cu tambe tin e “landsverordening kwaliteit in de gezondheidzorg”, cual lo suministra mas informacion riba dje. Diabierna y diasabra e profesornan lo duna e curso, unda cu e dokternan lo tin oportunidad pa haci pregunta riba casonan cu nan a haya y e oradornan lo por duna un splicacion amplio riba esaki. Nan lo por splica riba e parti di “medisch beroepsgeheim” y e dossier di pashentnan di cual famia di pashent tin biaha sa puntra p’e dossier y e ta poni den ley cu si dokternan mag of no di duna otro hende esaki.

