Dokternan a logra separa un par di morocho Siames conecta via torax

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala- E cirugia di separacion di un par di morocho siames, den e hospital renombra di Guatemala, Hospital Roosevelt tabata un éxito rotundo, según e director interino di e centro di asistencial, Marco Antonio Barrientos.

“E expectativa di bida ta hopi grandi. Nos ta di opinion cu nan recuperacion lo bay ta hopi bon”, el a bisa diamars atardi, durante un conferencia di prensa.

E babynan di 2 luna y mei, bautisa como “E Esmeraldanan” ta den sala di operacion den fase di reconstruccion di e muraya abdominal, pa despues, aki cinco hora nan lo wordo traslada pa e unidad di cuido intensivo.

E director a sigui bisa cu un di e morochonan ta den operacion pa haci trabaonan di conexion riba su canalnan, mientras cu e otro ta mas stabiel.

E prome fase di e cirugia a cuminsa pa 5 or di mainta (ora local) ora cu nan a wordo transporta den un couvese pa sala di operacio di pediatria, despues di a haya anestesia y a prepara nan ader y slagader.

E di dos fase di separacion, cu a consisti den sterilisa full nan curpa y e prome operacion di e parti ariba di e torax a cuminsa pa 10 or y 35 minuut.

Den e fase aki, dokternan a descubri, cu ademas di ta conecta via e higra manera ya caba nan tabata sa, nan ta uni tambe via e tripanan (dikke darm).

Pa mas o menos 16.50 hora local, nan a separa nan di higra, segun dr. barrientos y ya pa ora cu nan wordo traslada pa cuido intensivo “cada un lo tin couvese unda cu nan lo keda pa 4 hora mientras cu nan ta stabilisa”.

Un total di 62 persona, entre asistente y dokternan a asisti den e operacion.

E morochonan Siames, cu ta pisa 8 liber a nace dia 10 di Augustus den e hospital di Jalapa y nan ta morochonan toracopago. Esaki kiermen cu nan ta cara a cara, uni via e torax pero tin organonan separa, fuera di e higra y nan tripa.

Fuente: https://www.debate.com.mx