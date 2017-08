Dokter di cas suspendi

LELYSTAD, Hulanda – Un dokter di cas cu su practica na Lelystad, temporalmente e no mag di duna servicio di cuido. El a wordo suspendi pa Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Segun e inspectie, tabata tin un “peliger serio” pa e siguridad di e pashentnan.

IGZ no tin “ningun clase di confiansa” den e dokter aki. Segun inspectie, e tabata structuralmente ausente riba diamars y diabierna. Riba e dianan aki e tabata traha un otro caminda como dokter di compania, segun esnan cu a tip IGZ. E dokter di cas no a regla ningun reemplasante pa e dianan aki. Na luga di esey, e ta laga e tratamento over pa su asistente, manera duna inyeccion y firmamento di recetanan di dokter.

Tambe e practica den ‘t Hart Medisch Centrum, riba diaranson, structuralmente no tabata disponibel telefonicamente pa e pashentnan, solamente via e number di emergencia. Tambe e dokter di cas tabata duna informacionnan personal di su pashentnan via Whatsapp cu su asistente, cual no mag.

Obhecion

IGZ a haci un inspeccion inespera dia 18 di Juli. Un gran parti di nan hayasgo a wordo confirma pa un asistente di dokter y tambe asistentenan di boticario. E dokter di cas, segun IGZ tambe a “comporta su mes fisicamente y verbalmente di mas, contra entre otro inspectie.” Loke a sosode, un vocero di inspectie no por bisa.

E suspension a tuma luga dia 25 di Juli, pero e dokter di cas a haci un obhecion contra e medida. Hues a duna permiso pa esaki. Anteriormente a hala atencion di e dokter di cas.

Mientras tanto un otro dokter di cas a tuma over e cuido den ‘t Hart Medisch Centrum na Lelystad. Ora cu e dokter di cas pensa cu el a haya suficiente medida pa remedia e situacion, e por bay cerca IGZ y pidi pa nan lanta e schorsing.

Fuente: www.nrc.nl