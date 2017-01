Dokter Berry geschors despues di morto di pashent

E schorsing di e specialista medico Michel Berry ta e resultado di un cuido di pashent negligente, cual a resulta den e morto di e pashent.

E incidente a tuma luga algun siman atras na SEHOS hospital. Un pashent a keda stabilisa despues di a haya un atake di curason den e sala di emergencia, pero despues a keda traslada pa e departamento di cuido intensivo. Eynan lo e mester a wordo atendi pa e cardiologo Michel Berry. Pero e dokter nunca a bin wak e pashent. Tres dia despues, e pashent ta fayece.

Ex- Inspector di Cuido di Salud Jan Huurman a declara awe cu Berry lo mester a wordo geschorst for di masha tempo caba. Na 2013 Huurman a entrega un keho contra di Berry cu e Tuchtcollege pa fraude.

Segun e ex- Inpsector, Berry a declara gastonan haci pa cuidonan medico cu no ta cay bou di su specialisacion. Huurman a entrega keho tambe contra e dokter pa e problemanan cu a resulta despues di operacionnan di stoma.

Huurman tabata e Inspector for di 2012 te cu Mei 2013. Su contract no a wordo renoba pa motibo cu e tabata demasiado habri y critico riba casonan cu ta tuma luga den e mundo di cuido medico ariba e isla.

fuente: http://curacaochronicle.com