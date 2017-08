Docentenan di Facultad y Turismo (FHTMS) a atende convencion na Washington

Recientemente tres docente actual, Madhu Jadnanansing, Thais Nierop y Jo-Anne Croes y ex-colega Melina Visser (miembro di APA) di FHTMS a bishita Washington, DC pa presenta dos poster session na e APA Convention. APA ta un organisacion cu ta aspira pa avanza e ciencia di psicologia y ta dividi den diferente seccion. Division 14 ta enfoca ariba e aplicacion di psicologia ariba tur tipo di organisacion y area di trabou, entre otro: “leadership development, staffing, management, teams, and work-life balance.” Den e contexto aki e docentenan a entrega nan estudio y a ricibi e invitacion pa presenta dos poster session na e conferencia di 3 – 6 di augustus ultimo.

Titulo: Core competencies for the emerging workforce: self-management, leadership, and communication by Jo-Anne Croes, M.A. & Melina Visser, Psy.D

Globalmente e mundo di “business” ta transformando rapidamente y ta menos predicativo. Enseñansa, training y abilidadnan cu tawata rekeri tradicionalmente ya no ta suficiente pa ta exitoso. Evidencia ta sugeri cu actualmente no ta abilidadnan specifico na e profesion ta esunan di mas importante, sino e abilidadnan personal y caracteristicanan manera flexibilidad, adaptabilidad, e abilidad pa resolva problema, y ta innovativo den un ambiente cu ta cambia liher. Specificamente e asina yama “skills” di: “teamwork, communication, self-motivation, problem-solving, decision-making, planning, organization, and prioritization”. E estudio actual a explora e perspectiva di profesionalnan den e industria di hospitaliday y turismo na Aruba locual ta concerni e abilidadnan y calidnan specifico cu nan ta buska den un supervisor of manager. E estudio aki a enfoca ariba un variedad di abilidadnan generico (individual) y technico (specifico na e profesion). Resultadonan ta indica cu 1) Self-Management (Positive attitude, Respect for others, Self-development, Time management, Professional appearance and Team building) y 2) Leadership and Communication (Leadership, Problem solving, Efficiency, Adaptability, Self-realization, Results oriented, Effective oral communication, Effective written communication and Decision making) ta e areanan mas importante. A keda demostra cu e abilidadnan generico ta mas importante cu abilidadnan technico segun e perspectiva di e grupo di profesionalnan aki. Tambe e resultadonan a mustra cu profesionalnan den e industria no ta hañando suficiente candidatonan cualifica pa posicionan di supervisor of manager den nan organisacion.

"Actualmente, nos partnernan den e industria ta emplea studiantenan durante nan estudio (part-time) of durante nan internship pa asina sigura e candidato una bes e gradua. E feedback cu nos ta ricibi for di nos partnernan ta sigura cu nos programa ta den liña cu e demanda. Pero e estudio aki ta duna nos mas bista di areanan cu mester enfoca riba dje." Decano John Wardlaw ta subraya. Esaki ta pone mas enfasis ariba nos programa pa sigui desaroya graduado pa cumpli cu e damanda di e industria.

Pa informashon tocante e programa por bishita www.ua.aw of www.facebook.com/UA.FHTMS. E Facultad di Hospitality and Tourism Management Studies di Universidad di Aruba ta reconoce e contribucion unico y strategico di e industria di turismo pa e desaroyo di Aruba y Caribe. E studiantenan ta wordo prepara ariba terenonan pa un carera profeshonal den diferente ramo.