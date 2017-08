Docente ta conta su odisea abordo di Southwest

WASHINGTON D.C., Merca – Un docente na Washington DC a bisa cu e y su amiga a wordo deteni na Aruba, pa mas cu 24 ora, despues cu un hende a haya un nota den un baño di avion cu a bisa “bomb.”

“Mi a keda hororisa. Ta e cos di mas terorifico cu a yega di sosode cumi den mi bida,” e docente, Jennifer Jones, a bisa.

“Nos a wordo wanta abordo,” el a bisa. “Y mi mester a mira esey riba television. Nos a wordo literalmente wanta eyriba. Y ningun hende no tabata sa unda nos tabata. Ningun hende a tende di nos.”

Jones y su amiga, Derna Dickson, tabata di vakantie ora cu un hende lo a skirbi un aparente menasa di bom riba un saco di saca y a lage riba un avion di Southwest Airlines, riba dia 27 di Juli.

Pilotonan na mando di e Vuelo 1630 for di Orlando pa Aruba, a declara un emergencia poco despues di a baha cu un “menasa potencial di siguridad”, e aerolinea a bisa.

Jones y Dickson tabata entre e pasaheronan cu a wordo hinca den un shuttle rondona pa autoridad, manera cu e video di celular cu Jones a tuma a mustra.

Despues, “aparentemente un hende a punta dede riba dje, bisando cu e tabata e ultimo hende pa uza e baño,” Jones a bisa.

Jones y Dickson a wordo separa pa interogacion y a hincanan den celnan separa. “E tabata dimas. Literalmente mi a drumi riba un pida concreet,” Dickson a bisa. “Mi a conta mas tanto riba mi fe. Y mi a keda resa henter ora y mi a keda bisa mi mes, “Esaki lo pasa den cualkier rato.” Nan a wordo apunta na un abogado na Aruba, pero no tabata permiti pa yama nan famia of e embahada di Merca, nan a bisa. Nan a wordo describi den medionan local como sospechosonan criminal, y nan potret a wordo publica.

Despues di 26 ora di detencion, nan a wordo laga den libertad sin wordo acusa.

News4 a purba di alcansa autoridad na Aruba pa comentario, pero nan no tabata disponibel.

Southwest Airlines a confirma e incidente y a bisa cu autoridadnan local a tuma over e investigacion.

“Nos a coopera cu autoridadnan local den e investigacion y no por comenta mas,” un vocero di e compania a bisa.

Riba diabierna, e pareha a tira un bista riba e documentonan legal, cual nan no por a lesa: nan tabata skirbi na Hulandes. E pareha a bisa cu tin un obstaculo mayor di idioma den nan odisea.

“Nada di esaki tin sentido,” Dickson a bisa.

“Nunca mas mi lo bolbe Aruba,” Jones a bisa, kende a yega di bin cuater biaha. “Y mi gusta Aruba. E luga ta bunita. E hendenan ta bunita. Pero pa loke ta ley, e no ta bon.”

