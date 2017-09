Docente ta bofta alumno 40 biaha den klas

LUCKNOW, India – Un gramacion di camaranan di siguridad di un scol den e ciudad Indio di Lucknow den e estado di Uttar Pradesh a bira publico, caminda cu un docente ta boftta un alumno di tercer curso den klas, e corant “Times of India” a informa.

E incidente desgarador a tuma luga diamars den e scol priva St. John’s Vianney, den e districto di Utretia. E docente, Retika John, a yama Ritesh, un alumno di shete aña, pa e lanta for di su stoel door di no a responde ‘presente’, ora cu e tabata riba e lista. Ora cu e lesnan a cuminsa, e mucha tabata distrai ta pinta. Despues, e docente a cuminsa boft’e durante mas of menos tres minuut.

Riba e grabacion por a observa con e docente ta haci pauze den su castigo cruel, tabata papia cun’e di forma agresivo y ta situi boft’e, ora cu el a intercambia di man. Depsues, por a mira con e ta lastra e mucha pa e borchi. Segun cue corant “The Huffington Post”, ta indica, e docente a golpia e mucha contra e borchi y a sali for di e klas, despues cu Ritesh a cay abao “inconciente.”

Segun polis, cita pa e corant “Hindustan Times”, e violencia escolar a keda conoci despues cu e mucha a yega cas y su mayornan a observa cu su cara tabata hincha. E compañeronan di Ritesh a relata na e famia cu e docente a dal’e mas of menos 40 bofta como castigo.

Segun medionan, polis a cuminsa un investigacion e siman aki contra di e docente despues di e denuncia presenta pa e tata di e mucha. E docente tambe a wordo kita for di e scol.

Fuente: www.actualidad.rt.com