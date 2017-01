Docente di Wiskunde ta comete suicidio dilanti di su alumnonan

Na e Stedelijk Gymnasium den Den Bosch e shock ta grandi, despues cu e docente di Wiskunde a bula for di dak di e scol. Esaki a sosode den oranan di mainta di dialuna. “E tabata un persona hopi solitario, segun su coleganan.



Polis no kier a duna mucho informacion, solamente cu un persona a bula for di e scol y cu ta trata aki di suicidio. E scol, cu ta conta cu mas o menos 800 alumno, a wordo cordona. E caso a sosode pa mas o menos cuarto pa 10, na momento cu hopi alumno tabata yegando. E docente tabata tin 10 aña trahando na e scol en cuestion.



Un cantidad di alumno a presencia e acto di desesperacion di e docente. Tanto e docente- como e alumnonan a keda den shock. Personanan ariba e schoolplein y den e halnan di e scol tabata brasa otro y consola otro. Nan no por a kere loke nan wowonan a mira. Entretanto, e scol a wordo cera y rolluiken a wordo baha.



Rector di e scol, Etha Schoemaker ta papia di un dia sumamente tristo. “Esaki ta trece un impacto enorme ariba e scol, e alumnonan como tambe coleganan di e docente. Mas e rector no kier a declara, bisando solamente cu e lesnan lo wordo reanuda, na e momento adecua.



Mayornan di e alumnonan a wordo yama pa bin busca nan yiunan. Slachtofferhulp y trahadonan social tabata presente pa asina atende cu e esunnan afecta pa e sucedido.

Un solo alumno tabata kier a bisa algo over di e docente, declarando cu e docente tabata un persona masculino di rond di 50 aña y tabata duna les na un manera diferente. E tabata duna les na un manera mas personal. “No mucho streng, pero mas humano. Si mi tabata tin problema, cerca dje mi lo a bay”, asina un alumno a informa.



Tocante e bida personal di e fayecido, no tin mucho informacion. E tabata un persona separa pa 10 aña caba. Y no ta conoci e motibonan pakico el a dicidi di pone un fin na bida riba tereno di scol y no na su cas. Solamente por specula cu, door di su soledad, lo a dura un rato prome cu e lo a wordo haya.