DiStefano Wernet: “Comision di Lotto ta duna stabilidad berdadero”

Den mundo di catochi nos competidonan ta duna comision mas halto. Y e comisionnan di Lotto ta economicamente bon calcula y ta duna stabilidad berdadero. Sr. DiStefano Wernet, presidente di Lotto pa Deporte ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Wernet a splica cu si bo ta bay un kiosco pa bay wega di number di Korsou, e bendedor no ta bay bendebo via e mashin di Lotto, ya cu e comision di eynan ta mas halto. Esey no ta fair pa Lotto. Den pasado tabata tin un compania, Red Spot cu a bay failliet, cu tabata ofrece comision di 20 pa 30%. Y esey ta algo imposibel pa mantene.

E tipo di cosnan ey mester ta transparente y regula. Bo mester ta abierto cu bo bukinan. Esunnan cu ta haya cu e reglanan ta bira mucho pisa pa nan, nan mester hala un banda laga Lotto sigui crece pa yuda deporte, segun Sr. DiStefano Wernet a splica.