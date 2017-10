Disney Channel cu su prome personahe gay den e serie Andy Mack

CALIFORNIA, Merca- Disney Channel a anuncio pronto e serie Andy Mack, un una serie dirigi na e publico infantil y hubenil, lo tin conta cu un personahe abiertamente gay . E storia ta conta e historia di Andi , un mucha muhe di 13 aña cu ta descubri cu su ruman mayo en berdad ta su mama.

E trama di Andi tin varios amigo cu ta compañe den e etapa aki di su bida, entre nan, Cyrus, un hoben di 13 aña cu den e episodio ta descubri cu e ta homosexual ora cu e ta ripara e atraccion y sentimento di amor pa su amigo Jonah. Finalmente, nan dos lo sali for di closet hunto cu nan amigonan.

E creadonan di e serie a señala cu nan a consulta e decision cu expertonan den desaroyo infantil y a proyecta e episodio na organisacionnan manera Alianza Gay y Lesbiana contra Difamacion, Mayor- y amigonan di Lesbiana y Gay, The National Campaign, un asociacion cu ta promove e prevencion di embaraso hubenil y Common Sense Media, un organisacion cu ta specialisa den yuda desaroya y califica contenido apropia pa hobennan.