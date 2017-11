Disfruta di un Evento Inspira pa Peru na Aruba Marriott Resort

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta preparando pa nan evento inspira pa e cultura y platonan di Peru, e “Ceviche Pop-up Event” cual ta tumando luga diabierna 17 di november y diasabra 18 di november na The Lobby.

Aruba Marriott Resort su mesun Chefnan; Teddy Bouroncle (antes Executive Chef, awo Director of F&B Operations di Aruba Marriott Resort, di Peru y ganado di Aruba Iron Chef) y Ever de Peña (Executive Sous Chef di Aruba Marriott Resort, di Aruba) lo ta formando parti di e Ceviche Pop-up Event como host chef y lo ta acompaña door di dos Chef invitado; Rafael Lopez-Aliaga A. (Executive Chef di The Ritz-Carlton, Aruba, di Peru) y Julio Ferradas (Executive Chef di JW Marriott Lima, di Peru).

Un menu inspira pa cultura y cuminda Peruano a wordo prepara pa e evento door di Teddy, Ever, Rafael y Julio kendenan ta chef nan renombra na Aruba como tambe den e region. E evento pop-up aki ta un serie di eventonan unda chefnan local como internacional ta wordo invita pa cushina na Aruba Marriott Resort hunto cu e team culinario di e hotel y asina duna e oportunidad pa demostra e talento y estilo di cushina di cada chef. Durante e evento lo tin tambe un menu special di pisco cocktails obtenibel pa $9 pa cada cocktail y un menu di 12 platonan chikito Peruano y cada plato lo costa $12.

The Lobby, situa na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino lo wordo converti den un evento pop-up Peruano pa dos anochi cu entretenimiento di un live DJ. Reservacion ta rekeri como cu lo tin solamente 50 asiento disponibel pa cada anochi. Pa hasi reservacion por jama 520-6648 of 520-6342 di dialuna pa diasabra entre 9or di mainta pa 6or di atardi.

Un tiki mas di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino:

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta situa na Palm Beach y ta consisti di 411 camber cu balcon priva cu bista pa e pool relajante y tambe pa e awa nan blauw di lama. Huespednan cu ta desea exclusividad por has reservacion na e Tradewinds Club, un boutique hotel situa riba e di ocho piso di Aruba Marriott Resort. Ademas e hotel ta ofrece un ‘adults only’ pool cu ta brinda privacidad superior y tambe un variedad di restaurantnan cu ta garantisa un experencia unico. Pa esnan cu kier disfurta y relaha, por hasi uso di e casino mas espacioso na Aruba y e ‘award-winning’ spa. Pa mas informacion por tuma contacto cu Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino na 586-9000 of bishita www.arubamarriott.com of www.tradewindsclubaruba.com. Tambe por bishita Aruba Marriott su Facebook y Twitter page www.facebook.com/ArubaMarriott y @ArubaMarriott.