Discurso di Procurador General Alexander van Dam, na honor di instalacion di Presidente nobo di Hof, señora Saleh

Na ocasion di instalacion di presidente nobo di hof, sra. Saleh, Procurador General, Alexander van Dam, a hiba e siguiente discurso.

“Ta un honor pa mi por felicita señora Saleh cu su instalacion den nomber di Ministerio Publico den e parti Caribense di Reino Hulandes.

Señora Saleh, mi ta desea bo hopi sabiduria, pero tambe felicidad y placer den bo funcion nobo. Ministerio Publico ta spera riba un bon cooperacion y mi ta felicita Hof cu su presidente nobo.

E tratamiento extraordinario aki ta tambe den cuadro di despedida di mr Evert-Jan van der Poel. Mi kier para keto na su despedida. Mr Van der Poel a cuminsa como Presidente na April 2013. Bo a bisa cu bo lo cumpli cu e funcion temporalmente. Toch bo a keda casi 4 aña. Durante e tempo ey bo a logra hopi cos, y den nomber di Ministerio Publico mi kier gradici bo pa esey. Tabata bon pa traha hunto riba nivel di maneho, claro no pa loke ta trata casonan individual, pero esey ta papia pa su mes. Den nomber di Ministerio Publico di Caribe Hulandes, mi ta desea bo hopi exito.

Riba diahuebs 22 di December di 2016, señora mr Saleh a huramenta como Presidente di Corte Comun di Husticia di Aruba, Corsou, Sint Maarten, Boneiro, Sint Eustatius y Saba. El a huramenta dilanti Gobernador di Corsou, señora George-Wout.

Presidente Saleh, abo no ta zomaar iemand. Bo ta e di dos Presidente di Hof cu ta carga e fam Saleh. Bo tata Jaime Saleh tabata e prome na 1979. Esey ta hopi special y mi por imagina mi mes cu bo famia ta masha orguyoso cu bo ta wordo instala awe.

Bo ta den funcion pa un luna caba. Mi lo no puntra bo con bo a haya e luna aki, pasobra tempo ta cortico (y ademas no ta pas pa mi haci bo un pregunta asina dilanti tanto hende).

E presidente anterior, mr Van der Poel, a bisa tempo el a wordo huramenta na April 2013, cu e lo cumpli temporalmente cu e funcion di Presidente. El a boga tambe pa un sucesor Caribense.

Abo ta un yiu di tera, un berdadero sucesora Caribense, y mi ta pensa cu lo ta bon pa Poder Hudicial ta consisti tambe di huristanan y otro hende cu ta conoce nan pais mihor en todo caso, cu e magistratonan Hulandes Europeo. Ami tambe como PG di Aruba ta haya importante pa huristanan local forma parti di Poder Hudicial.

Como ehempel mi ta mustra bo e situacion actual di Ministerio Publico di Aruba. Ministerio Publico ta consisti di cinco fiscal Hulandes Europeo di Husticio (incluso e Fiscal Mayor) y dos fiscal Arubiano di Husticia. E minister di Husticia a, riba mi peticion, amplia e formacion cu un di siete fiscal di Husticia. E di shete fiscal aki mi kier contrata enfaticamente bao Arubianonan mes, pa asina e consistencia di e cuerpo di fiscal ta mas balansa. Mi ta haci uso di e ocasion aki pa anuncia esaki.

Tin hopi talento riba e islanan aki y mi ta masha contento di por bisa cu ta organizando preliminarnan na universidadnan di Aruba y Corsou, na cual studiantenan di derecho por participa na un competencia di rekisitoria. E iniciativa aki ta sali di Ministerio Publico na Hulanda y huesnan ta duna nan cooperacion na dje, tambe na Aruba y Corsou. E mihor studiante ta wordo manda pa Hulanda y por keda na Amsterdam riba gasto di Ministerio Publico Hulandes.

Mi ta spera naturalmente di curason cu un studiante for di Corsou of Aruba ta gana e competencia na Amsterdam. Door di participa na esaki, mi colega, PG Schram, y ami ta duna e señal cu ta wak localmente e talento na benificio di Ministerio Publico den Caribe.

Banda di e punto cu mi a caba di menciona cu mester recluta localmente, mi kier papia tambe di “Rule of Law”. E conexion entre contrata magistradonan localmente y e Rule of Law no ta dificil pa haci. Tur magistrado aki ta co-responsable pa e ehecucion y e cuido di e Rule of Law.

Mi ta conciente cu den sala tin tambe hende cu no ta hurista y mi lo no haci mi speech demasiado tecnico-huridico. Kico ta Rule of Law? Den literatura huridico no tin un definicion di Rule of Law. E ta nifica algo manera un estado di derecho. Tin tambe common ground relaciona cu un cantidad di elemento cu ta bin bek den e termino Rule of Law.

E prome paso den defini Rule of Law ta, kico ta e meta di ley? Kico ta e intencion di Rule of Law?

Profesor Richard Fallow ta distingui tres meta:

Na prome lugar Rule of Law ta proteha contra anarkia di Estado y ta proteha contra e situacion cu tur hende ta contra tur hende den un Estado. Na di dos luga Rule of Law ta percura pa ciudadanonan hiba nan bida cu suficiente confiansa cu nan por realisa nan mes di antemano di e consecuencianan huridico di nan actonan. Na tercer luga Rule of Law ta ofrece garantianan contra e arbitrariedad di Estado. En corto Rule of Law ta encera cu Estado ta percura pa suficiente siguridad y previsibilidad, pa asina ciudadnan sa unda nan ta para.

Profesor Fallon ta nombra e cinco elementonan di Rule of Law, esta:

Ciudadanonan mester compronde leynan pa tene nan mes na dje. Si ley y reglanan ta onduidelijk of no cla, bo no por expect di ciudadnonan cu nan ta tene nan mes na dje, laga para cu bo por expect esey di Gobierno.

E di dos elemento ta cu leynan ta eficiente, pa asina nan por sirbi como guia pa ciudadanonan. Si e leynan no tey, anto ciudadanonan no por usa nan nunca como guia ora di compromisonan, di negoshi of no.

E di tres elemento ta e stabilidad di leynan, pa asina por actua segun nan riba termino largo. Ciudadanonan y gobierno ta traha plannan y pesey nan mester confia cu ley y reglanan ta constante hasta cierto punto, y no ta cambia cada tanto aña. Na otro banda leynan y reglanan no mester ta asina estatico, pero habri pa pensamentonan cu ta cambia den comunidad.

E di cuatro element ta e ‘supremacy of legal authority’ loke kiermen cu derecho no ta pa e ciudadano so, pero tambe e hues y fiscalnan di Husticia. Magistradonan mester tene nan mes na nan turno na ley y reglanan.

E ultimo elemento ta trata di imparcialidad di e sistema di derecho y e derecho di un proceso eerlijk ta parti di esey. Ta papia pa su mes pasobra predisposicion ta atacha e seguridad huridico di ciudadonan.

Den Rule of Law tin algun efecto pa Estado. Como prome efecto mi ta menciona e garantia cu e monopolia di violencia den su ehecucion ta cerca polis y forsanan arma.

Otro efecto ta cu ciudadanonan tin derecho riba seguridad. E derecho ey kiermen cu Estado tin e derecho pa kita libertad di ciudadanonan criminal temporalmente. E reglanan cu ta forma parti di esey, ta dicidi e nivel di implementacion di Rule of Law.

E di tres efecto ta cu Estado ta mara na derecho; e Estado no por traha na un manera arbitrario cu ley y reglanan.

E di cuatro efecto ta cu derecho mester ta reconocible y stabil suficiente pa ciudadanonan actua.

E di cinco efecto ta cu Rule of Law ta contene e elemento cu ley ta imparcial y mester ta accesibel pa esnan cu ta bin den contacto cu husticia.

E di seis efecto ta cu tin libertadnan y derecho di e ser humano cu mester wordo proteha pa Estado.

E ultimo efecto ta cu ciudadanonan mester confia riba existencia di instancianan hudicial.

Manera bo ta wak, Rule of Law ta encera algun principionan, di cual mi ta haya e principio cu Estado mes ta mara na ley y no ta actua arbitrario esun di mas importante. Ta na Estado pa duna e bon ehempel na su ciudadanonan.

Huesnan ta trata casonan di tur hurisdiccion. Den esey ta trata di derecho publico cu ta duna regalanan pa cu e relacion entre Gobierno y ciudadano, y di derecho civil cu ta duna reglanan tocante e relacion entre ciudadanonan. Rule of Law ta bal pa tur area hudicial den cual tin Estado y huesnan.

E Poder Hudicial ta consisti di hues y fiscalnan di Husticia. Nan tin un responsabilidad particular unda ta trata garantisa derecho di ciudadanonan.

Señora Presidente, prome cu bo a bira RAIO (Rechterlijk Ambtenaar in Opleiding), bo tabata traha den abogacia. Bo a wak un otro banda y bo a traha na e interes di e hendenan cu ta bin den contacto cu Husticia. Rule of Law no ta un tereno desconoci pa bo.

Abo, señora Presidente, tin e tarea pisa pa proteha ciudadanonan contra arbitrariedad di banda di Estado. Si ta trata di ley penal of ley civil. Bo ta e defensa di mas halto pa e derecho di ciudadanonan.

E responsabilidad especial ey no ta conta solamente pa Poder Hudicial sinembargo. E ta conta pa gobierno riba tur nivel. Ciudadanonan mester por confia cu gobierno ta trata nan igual segun ley y reglanan.

For di mi speech ta sali cu ciudadanonan mester por confia riba un Gobierno cu no ta haci distincion y dor di esey ta predicibel. Ciudadanonan mester por confia riba e imparcialidad di huesnan y Ministerio Publico. Si cumpli cu e condicionnan ey, ta traha di un estado di derecho, tocante Rule of Law.

Dama y cabayeronan, señora Presidente, mi colega PG Schram y ami ta comparti e vision aki di e sistema hudicial. Bo por conta riba nos den cumpli cu bo mision: Rule of Law”.