Discurso di Pasco di Nacemento di S.E. Gobernador di Aruba – 2016

Su Excelencia Gobernador di Aruba, sr. Fredis Refunjol, a hiba un discurso pa loke ta pasco di nacemento. E tabata tin varios tema cu el a toca, entre otro, Hunto cu otro / anda cu otro / aceptacion di otro, Despedida y cuminsamento / palabra di gratitud, “Role-models” / ehempel / educa; lanta / comparti balor y duna tambe y por ultimo Orguyo / pasion pa Aruba

E discurso ta como lo siguiente:

“Rond mundo hendenan ta bin hunto pa celebra fiesta di Pasco di Nacemento, e fiesta di luz, di speransa y di paz. Paz y libertad no ta cosnan di “djis di mes”. Rond mundo henter tin conflicto, tin biaha hopi leu fo’i nos, pero tin biaha hopi cerca di cas tambe. Violencia cu ta afecta hende, hende inocente manera boso y ami. Ta bon pa – no solamente den e periodo di Pasco – para keto un rato. Nos mester ta contento y feliz cu nos Aruba. Aruba, como un isla di prosperidad, unda nos por celebra Pasco di Nacemento hunto cu nos famia den pleno libertad.

Pasco di Nacemento ta brinda nos un bon oportunidad pa tira un bista atras y tambe pa mira padilanti. Un momento pa tira un bista atras riba e aña cu ta cabando. Pa mira loke a bay bon y pa mira tambe loke por a haci miho. Un momento pa para keto na tur cos bon, pero tin biaha tambe na e dolor of e tristesa den nos bida. Y un momento pa, cu tur experiencia di pasado, mira positivamente riba e aña cu ta biniendo.

Personalmente, awe ta pa mi, como Gobernador, mi ultimo discurso di Pasco di Nacemento pa boso. Y ta un momento pa gradici boso tur, pueblo di Aruba, pa e confiansa cu boso a deposita den mi como Gobernador, pero tambe anteriormente como minister y como maestro di scol.

Mi ta sinti mi orguyoso di Aruba, orguyoso pa loke nos a logra hunto. Orguyoso di e resultadonan como pais durante e ultimo 30 añanan desde status aparte. Orguyoso di Aruba como pais dentro di nos Reino. Mi ta kere den nos actitud positivo y e forsa di diversidad di nos comunidad. Hunto nos ta forma Aruba.

Como Gobernador mi tabatin e privilegio pa experencia esaki di hopi cerca y tambe intensamente. Durante diesdos aña intensivo, mi a haci tur mi esfuerso pa sirbi Aruba lo miho posibel, como Gobernador y specialmente como hende di tur hende. Sin boso sosten, boso apoyo y boso confiansa, esaki lo no tabata posibel. Masha masha danki.

Fiesta di Pasco di Nacemento ta señala nacemento di Cristo Hesus. Nacemento di Hesus ta un mensahe di amor. Un mensahe positivo di speransa y di paz. Pero tambe un mensahe di responsabilidad, di cuido pa otro, pa interesa pa otro y pa stima otro.

Esaki no ta solamente un mensahe pa nos como mayornan, como welo- y welanan y como famia, sino tambe como Arubiano y como ciudadano di mundo. Mescos cu nacemento di Niño Hesus, e nacemento di cada yiu den cada famia, chikito of grandi, ta un fuente di alegria. Un nacemento ta cuminsamento di un bida nobo, di speransa, admiracion y un futuro nobo.

Futuro di cada yiu ta haya forma pa loke nos como mayornan, como famia y como comunidad, ta entrega na nan. Un mucha y cada persona ta ser influencia y forma pa e personanan cu ta rond di nan. Forma pa criansa y educacion, pa enseñansa, pa instruccion y preparacion, y pa “role-models”, na cas y den nos comunidad. Forma den bon forma, pero tin biaha tambe den forma robes. E proximo generacionnan tin bista riba nos, nan ta siña di nos y nan ta sigui nos ehempel.

P’esey, ban duna nan e bon ehempel cu nos conducta, nos comportacion y nos actuacion di cada dia. Den acepta hendenan manera nan ta, den e convivencia pacifico, den anda cu otro cu respet. Si mi mira Aruba y mira boso como Arubiano, mi ta mira un pueblo orguyoso. Mi ta mira diversidad den procedencia, den fe, den preferencianan politico y den escogencianan.

Nos pais ta forma y a crece pa medio di esfuerso di diversidad, pa medio di convivencia pacifico di Arubianonan, descendiente di mas cu 93 nacionalidad.

Nos forsa, awor y pa nos generacionnan di futuro, ta scondi den aceptacion di cada un di nos. Nos forsa no ta sinta den condena otronan – den cualkier forma cu ta – pasobra nan ta diferente, sino den duna y ofrece oportunidadnan.

Esey ta nifica, pa nos tin wowo positivo dirigi riba e balornan y e derechonan igual di cada hende, di cada individuo, tal manera cu esaki ta stipula den articulo 1 di nos constitucion. Esey ta nifica tambe un dialogo, na cas, na nos trabou y den politica, a base di respet mutuo.

Mi ta spera sinceramente, cu den 2017, aña di eleccion, cu e debatenan y e campañanan lo por dirigi nan mes riba contenido y riba e retonan, pa cua Aruba ta mira su mes posiciona. En bes cu debatenan den arena politico como tambe den medionan di comunicacion – unda contenido y e echonan tin biaha a cay afo y wordo reemplasa pa e violencia verbal dirigi riba e persona tras di e punto di bista –

Retonan y escogencianan pa nos generacion y retonan pa nos futuro generacionnan wordo treci dilanti.

Con nos por percura, por ehempel, pa tur nos hendenan bunita y orguyoso di Aruba y nos comunidad, por keda feliz y prospero y cu e prosperidad aki traduci su mes den bienestar pa nan tur. Con nos por percura, por ehempel, pa enfrenta enbehesemento? Con nos por dividi e loke nos ta yama “di pushi si, pero di maiu no” (lusten en lasten), pa asina no solamente e Arubianonan di awo, pero tambe esunnan di futuro, por sigui y keda biba bon?

Nos mester sigui construi pa duna e empuhe convencional na actividadnan economico, of nos mester construi pa nos comunidad? Con nos por logra un balansa duradero entre economia y calidad di bida? Por ehempel, pa medio di protege y conserva e tiki naturalesa cu nos tin ainda? Con por combina esaki cu inversionnan den seguridad, den cuido hubenil y miho formacion educativo?

Preguntanan, cu conhuntamente, nos por y mester pensa riba nan. Como comunidad, como hende cu respet y atencion pa otro, den dialogo nos por haya e contestanan y crea e solucionnan.

Nos economia ta depende di turismo. Turismo ta depende di hende, hende di henter mundo. Forsa di Aruba ta e hendenan di Aruba, cada persona riba Aruba den tur diversidad y cu nos propio autenticidad. Ora nos ta feliz, nos ta iradia esey. Producto Aruba ta nos. Hende ta haci e diferencia. Laga nos tin bista pa otro, laga nos inverti den otro y duna otro oportunidadnan nobo. Laga nos ta hende di tur hende.

Awe, y m’a bisa esaki caba, ta mi ultimo mensahe di Pasco di Nacemento como Gobernador. Otro aña e di cuater Gobernador di Aruba, señor Alfonso Boekhoudt, lo dirigi su mes na boso. Mi tin tur confiansa den mi sucesor. Mi ta spera cu boso lo brind’e e mesun apoyo y confiansa cu boso a brinda mi durante e ultimo diesdos añanan.

Mi ta desea boso, tambe na nomber di mi señora y mi famia, un Pasco yen di bendicion y un Aña Nobo 2017 yen di prosperidad y felicidad.”