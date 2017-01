Discurso di Aña Nobo di Gobernador di Aruba S.E. J.A. Boekhoudt dia 6 di januari 2017

Dama- y cabayeronan, bonbini!

Un caluroso bonbini na boso tur!

Bonbini miembronan di Parlamento! [Apreciabel ministernan, bonbini!] Bonbini representantenan di Cuerpo Diplomatico! Bonbini tambe na e colegionan halto di Estado y organonan di conseho, na miembronan di poder hudicial, Ministerio Publico y Marina Real!

Bonbini na representantenan di nos mundo di comercio y industria, departamentonan di gobierno, representantenan di organisacionnan di cuido, di boluntarionan y na organisacionnan di interes. Tambe na representantenan di prensa.

Bonbini estimado amigonan y famianan!

Gustosamente mi kier saluda boso na e reunion festivo aki. Mi ta aprecia boso presencia masha hopi!

Ayera mi a acepta mi funcion oficialmente den Parlamento di Aruba. Di e forma aki ami a bira e di cuater Gobernador di nos Pais Aruba, cu ta un pais hopi hoben ainda. Esaki ta un cuminsamento y e ta tambe un clausura. Un clausura di e periodo di funcion di un Gobernador masha stima.

Un Gobernador kende, pa mas di diesdos aña, a eherce su funcion den forma integro y riba tur partido. Mi ta sumamente contento cu awe nochi mi ta mir’e entre nos. Excelencia – si mi ta permiti pa bisa esey ainda – of sino – señor Refunjol, masha masha danki pa tur cos cu bo a haci pa Aruba. Dama- y cabayeronan, sea asina bon di dun’e un aplauso bon mereci!

Mi ta sinti mi honra cu mi por a bira bo sucesor y di bo antecesornan mes capacita. Pero mi sa cu esey no ta haci’e facil pa mi. Ta na su luga- pa sigui e pasonan di e bon ehempel cu abo a duna -cu humildad y modestia.

Ta bon mes cu mi tin un sapato di un balente grandura, como cu ta di spera cu y esaki ta haci’e un tiki mas facil pa mi, a lo menos fisicamente.

Den mi discurso cu mi a duna ayera den Parlamento, mi a tira un bista cortico riba e periodo cu ta nos tras. Esaki riba mi nombramento y e emocionnan cu esaki a trece cun’e pa tur partido envolvi. Un asina no por cualifica como simpel.

Pero mi ta sigur cu nos, como co-cuidadanonan di nos dushi pais, por fiha nos bista padilanti den forma positivo. Den tur caso, ami lo dedica mi mes 100% na mi funcion como Gobernador di Aruba.

E rol di Gobernador den nos sistema administrativo a haya e atencion necesario durante ultimo añanan. Gobernador, como instituto, tin un tarea tanto di Reino como tambe un tarea di Pais, como hefe di Gobierno.

Na 2015, Raad van Staten (Conseho di Estado) di Reino, den su informacion a delinea cuadronan masha cla kico ta e funcion di gobernador. Tambe presidente di Parlamento debidamente a menciona den su discurso di ayera e funcion dobel. Ta e dos corientenan – los for di otro –ta pone e lama bira bruto y fastioso tin biaha, pa e Gobernador nabega aden.

Dama- y cabayeronan, manera boso sa, Gobernador ta adverti, informa y conseha. Esaki ta sosode tras di cortina y ta exigi confidencialidad. E ehercemento di e funcion aki di Gobernador, semper ta tuma luga riba un distancia respeta: e prome iniciativa pa hopi di loke mester sosode den e pais ta depende di politica.

Mi ta tuma e libertad pa observa cu ta keda na e mesun politica aki pa tene na bista e posicion particular di Gobernador y pa no hink’e den un posicion imposibel.

Den nos democracia parlamentario, basa riba “checks and balances” (control y balansa), tin, banda di e rol di Gobernador, tambe un rol pa otro institucionnan. Mi ta pensa riba e Colegionan Halto di Estado, Parlamento, Contraloria General, Conseho Consultativo. Pero mi ta pensa tambe riba Banco Central, Conseho Social Economico, Doñonan di trabou y Sindicatonan. Y pa no lubida: for di 2015 tambe e Colegio Arubano di Supervision Financiero.

Pero tambe otro actornan, of manera e yama asina bunita na Ingles “stakeholders”, tin un bunita rol pa hunga den e estado di derecho di Aruba. Tal manera Ministerio Publico, huesnan independiente, pero tambe organisacionnan caritativo y di boluntario, por ehempel iglesianan y otronan riba tereno di proteccion di naturalesa y medio ambiente. Y pa no lubida un “stakeholder” importante: un prensa independiente y obhetivo.

Ta solamente cu un harmonia constructivo y cu bon comunicacion constante entre tur e “stakeholdernan” aki den nos comunidad, ta percura pa Aruba, y hunto cun’e nos comunidad chikito, ta (y ta keda) funciona bon.

Dama- y cabayeronan, ami ta nobo como Gobernador. Pero mi no ta nobo na Aruba. Mi ta Arubiano, mescos cu boso tur. Hunto nos ta Aruba, y nos raisnan ta aki. Y hunto nos ta yiunan di Reino. Nos conoce Aruba for di diferente punto di bista.

Como mucha, como alumno di scol. Y despues sea como empleado den mundo comercial of manera den mi caso recientemente den un trabou pa Pais Aruba. Pero nos conoce Aruba y e convivencia Arubano tambe for di nos rol den e comunidad, sea ta den un organisacion manera Cruz Cora (unda mi a topa diferente di boso), como den otro trabounan boluntario.

Sinembargo, tin hopi aspecto di e convivencia Arubano cu ainda por keda bou di superficie. Tin aspectonan cu si nos no profundisa nos mes den nan, nos no por cumpli bon cu e rol cu cada un di nos tin den comunidad. P’esey awe nochi mi ta prefera di no duna un panorama tocante Aruba y su desaroyonan actual.

Pero mi por conta boso si, loke si mi ta bay haci pa cumpli cu mi rol specifico pa nos comunidad. Y esey ta: siña for di boso y scucha boso. Y cu scucha mi kemen: para habri pa loke ta tene boso ocupa, boso exitonan, boso problemanan y boso dilemanan. Scucha honestamente y sinceramente boso plannan pa futuro, boso vision riba solucionnan y mehoracionnan denter di boso propio tereno di atencion y como convivencia Arubano como un totalidad.

Mescos cu mi antecesornan, boso por acudi cerca mi y tambe na mi Gabinete: lo mi scucha, pa un dialogo sincero, pa cooperacion y sincronizacion denter di e rol y e tareanan cu nos tin na bienestar di Aruba.

Pa nos cumpli cu nos rol na bienestar di Aruba, e ta exigi confidencialidad den nos dialogo y confiansa mutuo. Confiansa ta exigi honestidad, integridad y respet pa otro. Esaki ta e elementonan principal, cu segun mi opinion, nos mester pa anda cu otro manera debe ser. Como famia, como bon bisiña, como politico y como empresario. Pero simplemente tambe como habitante di Aruba. Sin tene cuenta cu color politico, descendencia y status social. Si nos como hende ta trata otro cu confiansa, si honestamente nos ta interesa pa otro,e ora nos por sigui construi pa e exito di nos Aruba conhuntamente.

Como Gobernador y como Arubiano, mi kier duna e bon ehempel. Mi ta spera nos por sostene y apoya otro den esaki.

Aruba tin mester di nos!

Dama- y cabayeronan, mi ta bay conclui. Awe nochi mi recepcion di aña nobo ta, tradicionalmente un luga y un ocasion durante cua nos ta bolbe topa conocinan.

Mi ta spera cu awe nochi nos lo por cuminsa practica scucha otro. Pero pa mi por scucha, mi mester stop di papia.

Mi ta desea boso, tambe na nomber di mi señora Hanneke, un anochi placentero y un prospero 2017, pa boso y boso sernan keri. Mi ta brinda na boso salud!

Masha danki pa boso atencion!