Dirksz: Trahadonan cu a bay STA sa kico nan ta haci

Sindicato di Elmar, UEA, nan no lo participa den e referendum. Segun Gilbert Dirksz, nan no tin e motibo pakico participa den e referendum. A base di esaki tambe a manda un carta pa Mediador di Gobierno, informando e y tambe a informa directie, cu nan no lo participa den e referendum aki.

Esaki ta pa motibo cu no tin sentido pa participa den dje. Kico ta e motibo cu UEA mester participa, si nan ta un sindicato existente caba y reconoci. Pakico bay, el a cuestiona.

Dirksz a sigui splica cu berdad nan tin miembro cu a tuma retiro. A laga nan bay. Nan sa kico nan ta haci pasobra supuestamente nan ta bay busca pa miho. Akinan no lo bay bringa contra di nan y no lo busca manera di gaña nan pa trece nan bek. Pasobra loke nan a haci ta bay tras di puro mentira. No sa cual ta e afan di sr. de Cuba di STA, pa gaña nan, aunke cu el a bisa cu ta e trahadonan aki a acerk’e. Si ta un hende honesto, lo e por a yama presidente di UEA, acerk’e y bis’e cu tin algun miembro di e sindicato cu a acerca STA y puntra kico ta pasando. Sikiera puntra sr. Jacobo Geerman kico ta pasando, pa nan por delibera y acerca e trahadonan bek y bisa nan cu kisas por bay cu nan, of kisas no. Locual cu de Cuba a haci, ta un falta di respet. Si mira bon, den pasado, e mentor di de Cuba tabata Jacobo Geerman, hasta gradici’e den pasado. Esaki ta tempo di GABA. Despues GABA a cambia pa STA. El a duna Geerman un plakkaat di reconocimento, gradiciendo e y awe como lider sindical ta bin dilanti y ta bin bringa un otro lider sindical. Dirksz a splica cu e no merece ningun respet di ningun hende.

Dirksz a comenta cu sr. de Cuba ta un David Coperfield y por haci magia. E lo sinta wak ki magia e lo bay haci pa loke ta e CAO cu tin actualmente. Si e ta cana broma cu e por kibr’e, e ta bon bini.

Lamentablemente, e miembronan a tuma nan retiro. Ora cu pasa banda di nan, tin cu no ta ni cuminda, manera cos cu ta e a haci nan algo. E miembronan a tuma nan retiro y ta respeta nan decision. Si kier cuminda, ta cuminda. Si ta bin puntra algo, ta contesta tambe. Pero ora pasa bay y bira cara wak otro banda, kiermen cu e mente di e persona ta frustra. Dirksz no tin nada di sconde. Esun cu bin puntra algo, cu gusto e por contest’e. Pero e ta sigur cu pa un motibo nan a bay. Salarisstructuur cu tin cu bay na vigor na 2018, dia 1 di Januari, awe nan a acerca STA, pa bin desbarata esaki, pasobra na no ta di acuerdo cun’e. Tin cu corda cu ora cu a presenta esaki, a present’e den sala y mayoria a bay di acuerdo. A base di esey tin esaki. No por bin bisa despues di 1 aña y mey y un grupo ta lanta y bisa cu nan no ta di acuerdo cun’e. Y ta bay busca un otro hende pa kibr’e. Bo ta firma un contract di trabao, aki dos luna, bo ta yega y bisa cu no ta di acuerdo di tal punto den e contract. Esey no ta posibel. Di prome instante a bay di acuerdo cu e contract. Esaki ta loke ta pasando.

Den e mesun tempo sr. Diego de Cuba di STA tambe a firma un salarisstructuur, cuminsando entrante 1 di Januari 2016, cual ta di aeropuerto. Dirksz a splica pa compara esaki compara cu esun di Elmar, wak cua ta miho. Pasobra e aumento cu e ta duna, un aumento di salario general di 100 florin, nan tin 135 florin cu UEA. Esaki ta loke nan kier kibra. Cu sr. Diego de Cuba mes a firma pa e trahadonan di aeropuerto y cu tur respet pa nan, laga Diego de Cuba kibra e contract aki y drech’e, pasobra nan merece mas, enbes di perde su tempo bin Elmar y busca manera di kibra cos.

UEA ta bay sinta trankil, wak kico ta bay pasa, pasobra nan no tin nada di perde. E unico hende cu tin di perde aki ta sr. Diego de Cuba y e miembronan cu ta bay su tras. Dirksz a menciona cu nan ta wordo engaña. Acerca sr. de Cuba y lag’e splica en berdad kico e por haci, pasobra despues di e referendum aki, den tribuna nan lo bay sinta warda. Pone sr. de Cuba bin bek sala cerca e trahadonan y lag’e splica claramente kico por y kico no por wordo haci, pasobra e sa. Ademas, awor aki a core firma un contract pa bira miembro. Cerca UEA no tabata tin contract, pasobra bo ta bira miembro, bo ta sali mañan, no tin ningun fee pa paga ni den seis luna, pero cerca Diego de Cuba si. Ta nan a scoge e manera aki.

Tin algun trahado cu a acerca UEA y nan a trece esaki padilanti. Dirksz tambe ta dispuesto pa puntra Diego de Cuba publicamente cu kico a para cu e relato anual di e trahadonan di aeropuerto. Tambe kico a pasa cu e signing fee di 3750 florin cu a wordo firma, ora cu a firma e CAO cu nan. Kico a pasa cu full e placa. Dicon tin un beslag riba e cuenta di STA awe, Dirksz a finalisa cuestionando.