Directora di Censo no ta dispuesto mas di organisa eleccion cu’n sistema administrativo anticua

Tabata tin hopi critica relaciona cu e tardansa di cierto urnanan cu a tarda pa drenta. Directora di Censo, Sra. Sharine Luydens, a splica e motibo di tardansa.

Segun Sra. Luydens ta bisa cu e criticanan tin hopi di nan ta infunda, ya cu tin hopi hende cu ta critica pero nan no tin niun idea di cuanto trabao e ta encera pa traha na un urna. Cada eleccion di nobo, ta menos hende ta dispuesto pa traha na urna. Tambe menos hende ta dispuesto pa tambe profundisa nan mes den esaki.

Tambe tabata presente Sr. Pedro (Shon Pe) Krozendijk, un persona cu hopi experiencia den traha na urnanan electoral. Segun Sr. Krozendijk, durante cu bo ta cu e publico tur cos ta cana bon, pero ora di e conteo, e parti ey si bo haci un fout, lo mester haci tur cos di nobo. Tambe tabata tin e checkersnan, cual mester tene cuenta cu nan tambe, ya cu esey ta e proceso democratico.

Sr. Krozendijk, a traha na urna 29 y e por bisa cu na e urna ey, tur a bay di acuerdo pa no tuma break y a sigui traha straight y procesa e asunto aki mas lihe posibel. Si bo no ta aden, bo no sa kico e ta. Tin hopi rekisto cu mester cumpli cun’e, cu bo no ta yega na final manera cu bo kier, ya cu e ta hopi trabao.

Sra. Luydens a bisa cu e pueblo mester compronde y educa su mes . Lo mester lesa e proceso di e sistema electoral pa compronde pakico cierto cosnan ta pasa.

Tabata un Sra. Luydens basta disgusta kende a bisa cu tin hopi critica pero niun hende no kier duna un aporte na e proceso democratico. Nan no kier duna aporte na lesa nos leynan, nan no kier duna nan aporte pa bin dos siman prome pa busca nan carchi di votacion. Nan no kier duna aporte na nada. Pero si nan kier para na banda y critica. Esey no ta bon. Nos mester ta ciudadanonan consciente y participa na e proceso electoral .

Si e proceso electoral ta sigui asina ey, y ta subi di votadonan pa cada aña, e ora su persona lo no por organisa eleccion mas na un bon manera, si no bay over na un manera digital. Digital di e proceso di e parti administrativo.

Dia cu e politiconan a dicidi di traha un urna, stembureau B, Censo mester a match kende tur ta vota na hospital pa evita cu un persona ta vota dos biaha. Pa trahadonan di Censo mester traha den oranan di marduga, pa match registro electoral pa 200 hende, pa trece full un eleccion den peliger pa 200 hende, ya cu a dicidi di haci votacion na SABA y Hospital.

Directora di Censo, Sra. Luydens no ta dispuesto mas pa sigui un proceso di eleccion pa mas di 70 mil hende cu’n proceso asina anticua. Y Staten no ta dicidi mas pa cambia e sistema pa un sistema digital. Tur eleccion ta e directora ta tuma tur e sla y despues cu eleccion pasa, niun hende no ta pensa mas pa cambia e sistema of ta pensa ariba e problemanan cu a bin dilanti na e eleccion aki.

E presidente di urnanan ta participa di nan mesun boluntad, cu ta bin for di 5 or di mainta y ta keda te den oranan marduga, pa algo cu no ta bale la pena pa algo cu no ta wordo paga pe. Y tambe e 34 empleadonan di Censo cu tin cu duna mas di nan mes pa algo cu no ta bale la pena pa 200 votado. Cu mester warda ariba nan, cu e introduccion di stembureau B.

Sra. Luydens a bisa tambe pa locual ta e pensamento pa laga Arubianonan cu ta biba afo, pa laganan tambe vota, pero con ta bay organisa esaki administrativo? Si ta bay over na esaki, e ora su persona lo no forma parti di esaki. Si ta bin cu esaki, pero niun hende ta puntra e parti administrativo di con ta bay soluciona esaki. E no ta dispuesto di forma parti di esaki mas. El a bisa tambe di ta dispuesto di carga e consecuencianan di esaki, cu si e ta di perde su trabao, e ta dispuesto tambe.

Por ultimo , Sra. Sharine Luydens, cu ta un experto den eleccion, cu ta un experto den kico ta pasa tur dia den Censo durante un eleccion , a bisa bon cla, cu e no ta dispuesto mas di organisa eleccion cu tanto trabao administrativo cu ta anticua.