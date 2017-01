Director Edwin Jacobs: 2016 tabata un aña hopi exitoso pa SVB

Aña 2016 pa SVB tabata un aña hopi exitoso pa nos siguridad di e clientenan segun director Edwin Jacobs a splica.

Y si mira 2016 for di e punto di bista di siguridad social por bisa cu 2016 tabata un aña transcendental pa nos siguridad social.

E tabata e aña cu a celebra, cu ta existi 30 aña como instituto autonomo di nos estado, di nos pais y a percura tambe pa por a trece SVB mas cerca di comunidad y a alcansa esaki door di coleganan cu a duna un contribucion cu a organisa diferente actividad pa trece SVB mas cerca di comunidad. Banda di esey, tabata tin cierto cambionan den ley y tabata tin tambe un cooperacion cu Departamento di Dimas cu a percura pa un fluho grandi di trahado cu no tabata registra anteriormente na SVB, a haya caminda pa SVB. A base di nan protocol di intercambio di informacion cu Dimas, e aña aki cu a inicia e parti pa e trahadonan cu permiso di trabao, mas of menos un 1500 pa 2000 trahado ta calcula cu anteriormente no tabata registra na SVB manera cu ley ta prescribi, a haya caminda pa SVB pasobra Dimas a cuminsa pone como exigencia pa cumplimento di ley cual a haya hopi bon. Ta biba riba un pais y tin cu cumpli cu ley, segun Jacobs. SVB a percura pa registra e trahadonan aki bayendo bek atras tur e añanan cu nan no tabata registra, a registra pa e añanan. Ta nifica cu e doño di trabao tin cu paga pa e primanan cu nan no a paga pa e trahado. Esaki ta crea un level plain field pa tur empresa den comunidad. No por ta asina cu e empresa ta competi cu otro, na un forma desigual, caminda cu un si ta cumpli cu su obligacionnan di sigura trahado, e otronan no ta sigura y ta competi cu otro. Tur mester competi cu e mesun nivel cu otro. Esey a percura pa un fluho grandi na SVB. Pero tambe introduci di un cambio, un articulo den e ley di siguro di malesa y accidente, cual ta e hecho cu a wordo ekipa cu por duna sancion den estilo di un boet administrativo, tambe a pone un cantidad di trahado local mes, cu no tabata sigura, a haya caminda pa SVB, segun Jacobs.