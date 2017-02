Director di Imsan: Un auto nobo mes ta daña, esey ta conta pa un ambulance tambe

Director di IMSAN (Instituto Medico San Nicolas), dr. Joel Rajnherc ta splica cu e caso di un ambulance cu a daña durante transporte di un pashent, ta algo cu por pasa cu e auto di mas nobo. Esaki tambe ta conta pa un ambulance.

Cualkier incidente cu tuma luga cu e servicio di ambulance cu no a preveni, ta lamenta tremendamente. Pero danki Dios cu e biaha aki no tabata un pashent cu tabata den cualkier peliger di bida. Tabata un pashent cu tabata tin un fractura di un sleutelbeen y e ambulance a paga y no kier a core mas.

Con situacion ta di e ekipo?

For di 2014/2015 y 2016, cada aña a cumpra 2 ambulance nobo. Kiermen e flota cu tin ta hopi hoben y hopi bon. Nunca tabata tin eigenlijk asina bon ekipo manera awor aki. Apesar di esey, toch tin tres auto di mas edad cu ta haya nan servicio regularmente y tin e auto grandi cu e baki grandi patras di dje. Kiermen na disposicion di Imsan, 10 ambulance cu ta tremendo pa un isla asina chikito.

Nos tur sa cu hasta e auto mas nobo cu caba di saca, si ta un Citroen, si ta un masarati of Ferrari, e por pega riba caminda nobo nobo. No por mira esey di antemano. No ta cu e autonan no ta haya nan servicio. Loke ta pasa ta, cu autonan mester haya mantencion y ambulance ta core tremendamente hopi riba Aruba. Tin 24/7 cu nan mester ta riba caya. De bes en cuando mester pone uno cu ta di mas edad den servicio atrobe.

E aña venidero tin e bon speransa cu ta bay cumpra dos auto nobo atrobe. Cada aña ta inverti den material. Hopi ta bisa cu Imsan tin un problema. Pero no ta e problema tin cu wak, sino con ta solucion’e. Con lihe a bin un auto reemplasante, unda ta pa yega y sigui cu e pashent. Apesar cu algo a sosode cu ta lamenta cu ta purba di evita manera cu por, no tur cos por wak di antemano. Ora algo sosode, tin un backup plan cu ta percura cu e pashent core menos riesgo posibel.