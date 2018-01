Director di Hospital a reuni cu minister di Salud

Bishita di minster di Salud tabata pa haya sa di desaroyonan na hospital, pa cual director di Hospital, Sr. Ezzard Cilie ta splica.

E bishita di minister tabata algo palabra hunto cun’e y e tabata un briefing cual minister tabata puntra p’e. E interes di e minister ta mas cera di hospital. Vooral e incidentenan cu tabata tumando luga den ultimo dianan, y como mandatario maximo riba e isla e ta buscando e drechi di kico ta pasando. Esey tabata e topico di e reunion. Fuera di esey, e minister mes a pidi si e por pasa wak e luga y pa e bishita e partinan nobo, pa e orienta su mes tocante hospital. E bishita tabata cortico, pero specificamente palabra.

Tin varios incidientenan ta tuma luga, mas frecuente di loke hopi ta kere. E fastioso ta cu hospital tin un contract tambe cu hospital no ta responsabel, pero si por wordo poni responsabel pa esaki. Mester tin cooperacion hopi estrecho cu SOGA, pero nan ta dependiente tambe pa nan tuma accion. Hopi biaha ta sugeri como sifuera e ta depende na nan, pero nan no por haci nada di SOGA. Y fuera di SOGA cu gobierno tambe. Den e sentido aki, Sr. Cillie ta contento cu e minister ta orienta su mes, pa e mes compronde mas miho e contenido di e problemanan. E ta preocupa y e sa e limitacion di hospital, ya cu e sa kico a pasa kico a pasa den e ultimo 2 simannan. El a ofrece unda cu e minister por yuda den esaki.

E problemanan por wordo drecha, pero e no ta trece consecuencia, ya cu por tene cuenta cu esaki, por haci’e conhuntamente, dus paralelo cu esey. Naturalmente mester tene hopi bon calculacion, e no ta un edificio bashi. Esey ta dun’e su retonan cun’e. Mester tene bon cuenta, ta wordo considera cu si keda cu e mesun problemanan aki, lo mester verhuis bek. Esey ta ultimo cu Sr. Cillie lo kier haci. Pero no tin nada mas importante cu e siguridad di e pashent.

SOGA ta na altura di tur e problemanan, ya cu nan mester wordo notifica di esey. Fuera di esey, tin cos cu por bay hunto, pero tin cos cu separadamente mester deal cu nan tambe. Tin un plan, nan ta wardando acuerdo pa e wordo ehecuta y hospital ta pura pa e plan wordo ehecuta pa elimina e problemanan cu na tin awo. E tin di haber cu rebaha pa cambio di operacion, e capacidadd pa admiti pashent, e ta hopi fastioso cu e efectonan di dje, e ta cosnan cu mester wak di cada dia di nobo.

Segun Sr. Cillie, e specialistanan ta yudando nan hopi bon y ta wak pa remedia mas tanto cu ta posibel, pero di otro banda pa duna SOGA oportunidadd pa drecha loke no ta bon awo. Asina mes, hospital ta riba e caminda pa drecha pa loke mester wordo drecha. E por bira largo, pero e ta keda na hospital pa acapara esaki y hunto cu SOGA pa remedia esaki mas lihe posibel, segun Sr. Ezzard Cillie, director di dr. Horacio Oduber Hospital.