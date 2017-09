Director di Elmar a sede pa hungado di softball bay den exterior

Seleccion di Softball cu ta representando Aruba na Republica Dominicana, a confronta cu un problema chikito, caminda cu director di Elmar, na ultimo momento, no a bay di acuerdo pa laga un di e miho hungadonan di Aruba bay representa nos pais den un torneo hopi importante di softball. Despues cu e seleccion di softball di Aruba a bay protesta dilanti Elmar NV, e director di Elmar diaranson mainta, despues di cuater ora, a aproba pa e hungador aki por a subi avion e mesun diaranson merdia, rumbo pa Republica Dominicana.

Na prome instante esaki no ta un motibo grandi si e hungador aki ta biahando 10 dia pa

Republica Dominicana. Mester por tin otro hende cu por cubri e funcion cu e hungador aki ta afo. Con cu bay bin, nos tur ta pasahero na mundo y cos por pasa, caminda cu toch e compania mester por sigui draai cu e hungador aki of no, respetando e condicionnan di trabao, manera cu e Director a bin ta expresa. E seleccion kier a combersa cu e director y logra convence pa laga e hungador aki bay toch, pasobra ya pa merdia mester bay subi avion.

E seleccion tabata tin riba schedule pa participa na un di e torneonan mas grandi di WBC cu ta un di e torneonan pa clasificatorio Panamericano y a biaha diaranson merdia pa 3’or di atardi cu PAWA. Nan lo ta na Republica Dominicana pa 10 dia, caminda cu nan lo contra cu paisnan grandi di mundo cu lo ta compitiendo den e disciplina aki. Tin Merca por ehempel, Canada, Venezuela, etc. Nan tin confiansa pasobra den e torneo aki lo bay tin paisnan cu ta posee menos di 1 miyon di hende cu den tur e grandinan aki cu ta bay ta hungando, un di e paisnan cu tin menos di 1 miyon di habitante, ta busca e cupo pa clasifica. Aruba su team, cu ta hoben y tin talento merece e oportunidadnan aki. Nan ta bezig ta train for di Maart caba y ta hopi sigur cu Aruba lo por gana su wega. Ta enfoca riba e paisnan cu ta riba nan nivel caminda cu ta mira cu eynan tin chens, eynan ta pusha mas pa asina clasifica toch den e cupo cu ta poni pa e paisnan di menos di 1 miyon habitante.

Awor aki tur problema ta soluciona y awor tin cu wak cu miras p’adilanti pa logra saca cara di Aruba. E seleccion sigur ta gradici di curason e director di Elmar naturalmente, despues cu a delibera, a yega na un bon final, caminda cu e por a sede, pa por a hiba un di e miho atletanan di softball Arubano.