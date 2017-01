Director di Duane Sr. Roderick Croes: Mester reconoce e trabao cu e duanero ta eherce

Pa director di Aduana Aruba Sr. Rodrick Croes a splica cu kisas hopi hende no sa kico ta e trabou aki. Mester reconoce e trabaonan cu e duana ta eherce, tin biaha peliger pa nan bida, enemistad cu nan ta haya pafo di clientenan di duana.



Duana su trabao ta hopi dificil, ya cu nan mester cobra invoerrechten, combati criminalidad den sentido di para na grens para tur loke por tin di haber cu crimen, e.o. arma, droga y tambe carni daƱa cu tin di haber cu Salubridad. Por ehempel cu nan ta wordo cobra, of nan kier paga menos. Semper esaki lo trece friccion cu duane, e trahado lo ta haci su trabao alegre pero toch cu cierto autoridad. Y aki ta unda cu hende lo no gusta mucho, ya cu niun hende no ta gusta autoridad.



Loke Duana ta purbando awo ta di bin cu mas les pa e duaneronan. Tin lesnan interno y lesnan externo cu nan ta haya pero di otro banda ta haya e overdracht di e duaneronan mas grandi. Un ta pasa nan experiencia pa otro y si e experiencia aki wordo haci na un manera bon, y duna otro les y training riba cierto tereno lo por drecha e sistema di traha.



Pa loke ta material, p.e. boto, ya caba tin kustwacht y maritiem politie cu ta cubri e tereno di lama. Si tin algun scan aparatuur nobo cu mester bin pa asina tin mas scanner pa Airport, Postkantoor y tambe pa departamento di carga. Tur esaki por yuda haci nan trabao miho.



Sr. Roderick Croes, director di Cuerpo di Aduana a finalisa dunando pabien na e duaneronan y cu nan por sigui eherce e trabao manera mester ta pa asina e comunidad di Aruba por ta safe y nan haya e medionan cu nan mester pa cumpli cu nan debernan.