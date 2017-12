Directie Volksgezondheid ta concientisa comunidad riba hygiena durante dianan di fiesta

Durante dianan di fiesta y fin di aña semper tin tendencia di cumpra y prepara hopi cuminda. Mirando cu e temporada ya ta den porta, Directie Volksgzondheid (DVG) kier concientisa y educa pueblo riba “ Food Safety”.

DVG semper ta pone enfasis riba prevencion di cualkier situacion indesea y den caso di cuminda esaki no ta un excepcion. Sra. Yvette Geerman di departamento di Alimento y Hygiena a duna algun recomendacion pa tene na cuenta durante e dianan di fiesta nos dilanti pa asina un y tur por gosa di un temporada dushi y saludabel.

Algun di e recomendacionnan aki ta pa entre otro; laba man prome, durante y despues di preparacion di cuminda, despues di uza w.c., despues di niester etc. Tambe laba y desinfecta tur material y aparato di cushina. Ta hopi importante tambe pa bo separa alimento curu for di alimento cushina y usa differente equipo y material pa cada tipo di alimento. Tambe mester percura pa cushina tur alimento bon y na e temperatura debido pa asina nada no keda curu. Ora di warda cuminda, mantene esaki na un temperatura adecua, no laga cuminda cushina mas cu 2 ora pafo di frigidair, no warda cuminda mas cu 2 dia y pone tur cuminda den baki separa. Ta esencial pa bo tene cuminda friu bou di 5 grado celcius y tene cuminda cayente riba 60 grado celcius. Pa finalisa DVG ta recomenda un y tur pa uza awa y alimento liber di peliger, scoge alimento cu ta fresco y saludabel. Laba fruta y berdura bon y sigur NO usa producto cu fecha venci.

Banda di esaki, hygiena personal ta esencial. Percura pa semper laba man, paña mester ta limpi, cabey mester ta cubri, mishi menos cu cuminda posibel si no tin handschoen etc. Esakinan ta algun conseho di Directie Volksgezondheid pa e dianan di fiesta nos dilanti. Si tin cualkier pregunta por yama DVG libremente na 5224200.

Pa loke ta trata e departamento di Alimento y Hygiena mes, e departamento ta percura pa semper tin debido control durante henter aña riba negoshinan y restaurantan pa asina percura cu tur ta cumpli cu reglanan di hygiena. Durante luna di December, e controlnan aki lo continua riba un base regular.