Directie Scheepvaart tin su mesun manera di controla registracion di botonan

Riba e pregunta, si ta kere cu e ley aki lo yuda, si cuminsa cu e sistema aki. Segun De Coteau, e ley aki lo no yuda Directie Scheepvaart pa controla, ya cu nan tin nan sistema di controla caba.

E ley di Motorbootbelasting tabata existi caba, pero Belastingdienst nunca no a cobr’e den pasado, pa motibo pa falta di material adecuado. Aworaki Belastingdienst a bay over na sticker na luga di plachi di number.

Mester bin cu un manera di identifica, y tuma ehempel di DTI, caminda cu nan tin un sticker cu nan ta pone na windshield di auto Esey ta nan parti cu anan ta controla si e auto ta gekeur of no.

Directie Scheepvaart tin su mesun manera di controla. Riba cada boto tin un A nummer, pero esaki no ta mesun A nummer manera riba auto. Directie Scheepvaart no sa ainda, si ora cu Belastingdienst bin cu nan manera di registracion pa cobra, kisas e A lo cambia. E ley aki no ta regarda Directie Scheepvaart, pero mas bien Belastingdienst y Minister di Finansa.

Segun Sr. De Cotaeu no ta haci ningun diferencia, si ta bay cobra pa botonan of no. Su departamento no ta na altura di kico Belastingdienst ta bay cobra. Den e ley aki tin un stipula, nan por cambi’e of ahust’e den futuro.

Na dado momento Belastingdienst hunto cu Minister di Finansa lo mester bay Parlamento pa haci e ahustacion di parti di e suma cu nan mester cobra pa e Motorbootbelasting.

Finalisando, Sr. De Cotaeu a bisa cu e ta spera cu pueblo a haya e informacion necesario tocante e Motorbootbelasting y cu p’aworaki no mester preocupa cu e ley aki.