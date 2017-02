Directie Natuur en Milieu: Lo ta hopi benificioso si organisa wetland area clean-up days

Dia 2 di Februari ta marca e fecha cu mundo ta celebra y fecha cu a adopta e tratado Inetrnational Convention on Wetlands cu a tuma luga na e ciudad Irani, Ramsar.

Aruba su Ramsar area asigna ta Spaans Lagoen. Ta importante pa preserva y tene e area den forma sano pa e por sirbi como un barera den casonan extremo di mal tempo. Na otro partinan di mundo e ta yuda speed up e proceso di recupera y bolbe bek den forma original den caso di desasternan, sirbiendo como filtronan natural y restaura nutrientenan den e suelo.

E aña aki 2017 e comittee di Ramsar Convention di Wetlands a aproba e tema Wetlands for Disaster Risk Reduction e tema scogi tin como meta pa concientiza pueblo y pone enfoke riba e rolnan importante di wetlandsnan. Pa e wetlandsnan tin e rol aki nan mester ta den situacion sano pa yuda reduci e impacto di situacionanan extremo manera inundacion, secura of horcan. Wetlandsnan ta sirbi manera un buffer natural contra desasternan natural.

Tambe ora cu wetlandsnan ta bon maneha y protehi nan ta yuda comunidad nan recupera y pa por bay bek den forma original of hasta ta mihor prepara pa futuro eventonan desastroso.

Durante maltempo botonan c uta ankera di lanti Palm Beach ta bay sconde den Lagoen entre e caynan y tera firme.

Con nos por yuda mantene un wetland sano? Mester acesora cuanto wetland tin, con nan ta wordo usa of malusa? Con e wetland ta yuda proteha e area encaso di desaternan natural. Adopta practicanan cu ta sigura sostenibiliad den termino largo. Esakinan ta inclui: controla piscamento ilegal, y fenomeno di dumpmento di sushi. Un plan di maneho di e area cu limitenan pa cu cria y pesca y regula temporada y tipo di actividadnan permisibel den e area ta necesario. Tene e area limpi y zorg pa e canalnan di pasada di awa no ta blokea.

Lo ta hopi benificioso si organisa wetland area clean-up days. Bira un ambasador di wetland dus un persona cu ta vocifera pa protecion y maneho di e area. Uza awa conciente y cu cautela. Purba di No uza productonan toxico cu por laba bai pa un wetland. Y por ultimo, participa den accionan cu ta vocifera pa conservacion y restauracion di wetlandsnan.

Directie Natuur en Milieu kier a felicita Aruba ariba e dia aki y haci un yamada pa yuda tene e areanan limpi. Si nota algun situacion dudoso den e area di e Spaans Lagoen por yama autoridadnan. DNM su website dnmaruba.org tin hopi informacion valioso pa cu naturalesa y medio ambiente. Bishita e site y tambe por Like nos Facebook pagina dnmaruba.