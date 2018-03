Directie Natuur en Milieu a completa programa di Excelencia di Aruba

Abo tawata sa cu Aruba tawata exportador di koffie na aña 1960? Esaki tawata un sorpresa cerca mayoria di nos coleganan aki na Directie Natuur en Milieu (DNM) durante e programa di Excelencia di Aruba duna door di Aruba Certification Program(ACP), “Mi Compromiso”. Asina aki un total di 12 hende di personal di DNM a amplia nan conocemento di e producto Aruba.

Nos team a cuminsa e siman cu un excursion caminda cu a haci un recorida na diferente lugarnan historico na Aruba. Nos a bishita e diferente grafnan historico cu ta data di añanan 188. Esun na Savaneta den cura di Wit gele Kruis como tambe esun na Sero Patrishi cu sigur ta data di siglo 19 y probalemente siglo 18. A haci un bishita na e minanan di oro na Balashi y Franse Pas cu ta data di aña 1899. Sigui pa bishita na e formacionan geologico na Ayo y esun na Casibari. Durante e excursion no solamente a scucha y siña di nos historia pero tambe a logra aprecia un cantidad di flora autentico di Aruba.

Ta importante pa remarca cu nos Aruba ta asina rico na historia. ACP ta percura pa nan verifica y busca e Fuente(nan) cu sa di locual a pasa den historia. Esaki tambe ta un di e enfasisnan di e programa. E programa ta brinda informacion amplio, corecto y consistente pa asina brinda un experiencia unico y excelente na e bishitante pero tambe na nos mesun hendenan.

Pa loke ta trata nos departamaneto, e componentenan importante tambe tawata e splicacion di nos flora y fauna como tambe e parti di sostenibilidad. Nos departamento a amplia ariba e preguntanan manera, kico DNM mes ta haci pa cu sostenibilidad? Aki nos departamento a elabora ariba e parti cu nos ta haci esaki pa medio di concientisacion, concipia leynan, traha maneho, duna consehonan official y participa na actividadnan voluntario. Tur esakinan en coneccion cu e tema di naturalesa y medio ambiente. Pero tambe riba e scala micro nos departamento tawata e prome cu a logra tin 100% uzo di airco inverters. Nos ta uza led lights, nos ta baha nos carbon footprints door di asisti na reunion usando un auto (car-pooling), nos departamento No ta hasi uzo di desechabelnan manera cups, forki of tayonan di plastic. Nos no ta haci uzo di fax y printing na un forma minimo y critico (dos banda) esakinan ta djis pa menciona algun.

Un di nos coleganan a bisa esaki di su experiencia di e programa: “mi a gusta e aspecto historico cultural, pero e programa tambe a pone’mi focus ariba e balornan necesario cu ta haci’mi un mihor Arubiano y pa hiba esaki unda cu mi bay”.

Aki por aprecia algun momentonan cu nos team a comparti cu otro siñando di nos Aruba.

