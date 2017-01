DIP ta publica lista di nombernan cu a haya kavel

DIP ta e departamento cu ta encarga cu otorgamento di kavelnan pa nos carnaval. Den cuadro di e tarea ey DIP ta publica adhunto su calendario pa Carnaval 2017. Tur e actividadnan aki lo tuma luga den e edificio di infrastructura (INFRA-complex) na Sabana Blanco no. 68.

Personanan cu ta bin na remarca pa haya un kavel pa medio di e tombola na oficina di DIP tin cu acudi personalmente na DIP situa den e Compleho di Infrastructura na Sabana Blanco 68 pa scoge su kavel. E scogemento di kavel lo bay segun e secuencia cu a saca e nombernan for di e tombola. E persona cu bin scoge su kavel mester bin cu un identificacion valido, sea cedula, rijbewijs of paspoort.

Den caso cu un persona a haya un kavel y no a haci uzo di esaki un siman prome cu e dia di e parada grandi di carnaval esta diadomingo dia 19 di februari 2017, e vergunning ta caduca y DIP por duna e kavel aki na un di e otro personanan cu ta aparece riba e lista di espera na DIP.

Peticion pa kavel pa bende cuminda y bebida

Pa bin na remarca pa un kavel pa bende cuminda y bebida, un persona mester haci un peticion na Minister di Infrastructura, Desaroyo Teritorial y Integracion pa medio di DIP. E peticion aki tin e mesun procedura cu e peticion ariba menciona. E persona cu a bin na remarca pa haya un kavel pa bende cuminda y bebida mester pidi un “Buffetvergunning” na Directie Wetgeving en Juridische Zaken despues di a ricibi su vergunning na DIP.

DIP lo entrega e vergunningnan di e siguiente manera:

Procedura pa scohemento di kavel na DIP

Promer dia, diasabra, 28 di januari 2017, cuminsando for di 8.00 a.m. en punto

1) tur buffetvergunning pa districto di Oranjestad

2) number 1 te cu number 50 (trailer/tent/stellage)

3) pauze ± 1 ora

4) number 51 te cu number 100 (trailer/tent/stellage)

Segundo dia, diadomingo, 29 di januari 2017, cuminzando di 8.00 a.m. en punto

1) tur buffetvergunning pa districto di Noord y San Nicolas

2) number 101 te cu number 150 (trailer/tent/stellage)

3) pauze ± 1 ora

4) number 151 te cu e ultimo number (trailer/tent/stellage)

E persona cu yega laat ta perde su turno y lo mester keda warda te despues cu yama e ultimo persona prome cu pauze of prome cu cuminza cu e 50 siguiente personanan of despues cu yama e ultimo persona pa e dia ey. Prijs di vergunnig pa kavel ta Afl. 164.00.

Pa kavelnan riba L. G. Smith Blvd. mester paga pa huur di tent di DOW, cu ta Afl. 200.00

Personanan cu tin buffetvergunning pa districto di Noord por cuminza pone nan trailer of tent desde diaranson, 1 di februari 2017, pa districto di Oranjestad por cuminza pone nan trailer of tent desde diasabra dia 4 di februari 2017 y pa pa districto San Nicolas desde diasabra dia 11 di februari 2017 (entre 7.00 a.m. y 7.00 p.m.).

DOW lo instala tent riba e kavelnan na L.G. Smith Boulevard pa personanan cu a bin na remarca pa e kavelnan aki pa medio di tombola. Riba dicho kavelnan no ta permiti pa para auto, pone stellage of trailer ni cualkier otro obheto cu por trece daño na e suela.

Tambe lo tin tribuna disponibel riba e ruta pa facilita personanan cu no a bin na remarca pa kavel y/of ta desea pa haci uzo di un tribuna pa disfruta di Carnaval. Pa esakinan no ta existi ningun clase di reservacion. Esun cu yega prome por tuma asiento riba e tribuna.