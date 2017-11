Dimas y Servicio di Impuesto ta yega na un acuerdo

Sra. Kathy Paskel, director di DIMAS ta splica mas ariba e sistema y di e acuerdo logra cu Departamento di Impuesto.

A encontra basta dificultad den e output di e sistema, cu a pone cu nan a cay atras cu cierto targetnan cu nan kier logra, cual ta di seis siman pa contesta un peticion di e un cliente. E intencion ta pa reduci pa e periodo cu ta atende cu clientenan y nan peticion. E inversion cu a haci den e sistema y tambe e acuerdo cu ta cerando cu diferente departamento, ta spera di logra ariba un futuro hopi cercano. Ainda nan meta ta di seis siman pa contesta un peticion. Tur peticion haci prome cu September, a procesa den e sistema bieu cu ta NAVAS. Desde September ta bezig ta procesa den e sistema di CERCA.

Un tiki pasenshi pa esunnan di September padilanti, door di algun retonan tecnico. Pero esakinan un pa un tur ta wordo soluciona. Ta spera cu ta pronto nan ta bek den e meta cu nan a pone y cu hasta por reduci esaki cu termino.

SITUACION DI STRANHERO

Den e cifranan cu DIMAS tin, casi di 15 mil peticionnan regular pa un permiso. Den esey no ta mira un crecemento, necesariamente di peticionnan. E aña aki, hasta nan ta verwacht un reduccion, pero esey por tin di haber cu partinan di maneho implementa. Locual cu si nan ta wak un crecemento substancial ta e extension den peticion di estadia turistico. Esey si nan wak un crecemento, vooral di personanan di nacionalidad Venezolano.

Hopi biaha nan ta extende nan estadia pero no ta follow up mas y despues nan ta hasta keda atras. Pero segun Sra. Paskel, DIMAS ta atende solamente cu peticion y extension. Tin otro instancianan cu ta haci control, manera un Warda Nos Costa. Hopi biaha ora di controlnan, ta haya e mesun turista cu a pidi un extension di 90 dia, ta topa nan bek trahando den un otro empresa, cual ta en pugna di nan permiso di turista. Pero esey sa pasa.

ANALISIS DI DIMAS

Analisisnan haci door di DIMAS ta mustra cu entradanan ta bin via di Aeropuerto y no tur ta cumpli cu e termino cu a wordo duna na nan, pa keda legalmente. Esey ta rekeri tambe di cierto pasonan cu lo mester tuma y e parti di control ta un di nan cu mester keda traha ariba dje. Pero di otro banda, esaki ta e parti di entrada via costanan.

No obstante e cantidad grandi di ilegalnan cu tin Aruba, e toch ta keda controlabel. Den pais cercano, Venezuela, Colombia of e mesun Miami, e Venezolano ta busca nan scapatorio ayabanda, enbes di keda cerca, enbes di Aruba of Corsou.

E ta un realidad cu na Venezuela tin un situacion y esaki ta un push factor pa diferente di e hendenan y Colombia a ripara caba un gran cantidad di hendenan biniendo den nan direccion, segun Sra. Kathy Paskel, directora di DIMAS.

Por ultimo, e pagonan na DIMAS ta sosode cu debitcard. No ta bay tin transaccionnan cash y entre awo cu fin di aña, como parti di e parti di transicion, un hende cu ainda kier paga cash por acudi ainda na un di e MFA-nan of un Hulpsbestuurskantoor den e diferente barionan, esey ta posibel ainda. Pero entrante Januari, e transaccionnan lo mester sosode na caha di DIMAS, cu debitcard of via un website di DIMAS, caminda lo por haci transaccionnan online.