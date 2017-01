Dimas ta regista un bahada leve den peticion pa permiso di estadia

DIMAS a registra un bahada leve pa locual ta trata e peticionnan pa permiso regular y un aumento drastico den e cantidad di peticion pa extension di estadia turistico.

Bahada leve den peticion pa permiso di estadia

Den aña 2016 DIMAS a registra un total di 14626 peticion pa un permiso di estadia. Esaki ta poco menos compara cu aña anterior, unda a registra 15173 peticion pa un permiso di estadia. E reparticion di e cantidad di peticionnan pa un permiso di estadia cu ta relata na trabou compara esunnan cu no ta relata na trabou, no a conoce mucho cambio, si compara e cifranan di 2015 cu esun di 2016. Pa locual ta trata e peticionnan den 2016 cu ta relata na trabou por deduci cu un total di 49,5% ta pa trabou cu pago regular, 21,7% ta pa empleado domestico, y e sobra ta reparti bou otro categorianan.



DIMAS tin segun ley un termino di 12 siman di tempo pa procesa un peticion y por extende e termino aki cu 12 siman adicional. DIMAS a logra den 2016 di contesta 81% di e cantidad di peticionnan pa un permiso di estadia dentro di 12 siman. A aproba un total di 61% di e peticionnan pa permiso di estadia, a desaproba 20 % y e sobra falta ainda pa haya un contesta for di DIMAS.



Por nota den 2016 un aumento den e porcentahe di peticionnan nenga pa un permiso di estadia compara cu e añanan anterior. Esaki ta debi na algun factornan entre otro:

• cu ta constata cu e declaracionnan di conducta no ta na ordo of no por a verifica nan,

• ta constata cu e personanan pa cual ta pidi un prome permiso ya ta na Aruba caba mientras cu segun maneho nan mester warda contesta riba e prome permiso den exterior

• ta uza documentonan falso (entre otro payslip) pa comproba un entrada anual cu ta ficticio, falsifica of no ta conforme locual a declara na instancianan gubernamental. DIMAS ta verifica y certifica informacion suministra, entre otro cu Departamento di Impuesto y cu SVb.

Aumento drastico den extension di estadia turistico

Pa locual ta trata e estadia cortico, DIMAS a registra 4617 peticion pa un extension di e estadia turistico den 2016. En comparacion cu aña 2015 por papia di un aumento considerabel. Di cual e nacionalidad cu a predomina den 2016 ta esun

Venezolano y igual cu e añanan anterior por constata cu un gran mayoria di e peticionnan pa extension di e estadia turistico ta trata di e categoria di turista cu ta keda na cas y bou garantia di un famia.