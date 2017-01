DIMAS: Na caminda pa DIMAS 2.0

Den 2017 DIMAS su organisacion – cu sosten di Minister Sevinger y FDA – ta sigui cu e implementacion di diferente trayectonan pa mehoracion di su servicio, proceso y productonan. Pa por bay na e otro nivel di servicio, informacion y productonan na DIMAS a inverti den diferente proyectonan:

• a reemplasa e ekiponan y servernan fin di aña pasa (hardware)

• a digitalisa e archivo di DIMAS

• a introduci un sistema di regulacion automatico di cliente (Qflow)

• ta bay implementa un systema di registracion nobo (software)

• ta trahando riba un website mas moderno

• ta prepara pa ta gelink y por valida informacion digitalmente cu otro departamentonan

E enfoke principal den 2017 di DIMAS lo ta:

I. pa gana eficiencia y efectividad ora di procesa peticionnan di estadia dor di probecha di e beneficionan y oportunidadnan cu digitalisacion ta brinda. Un di e resultado cu kier logra ta pa structuralmente reduci e termino cu ta tuma pa trata un peticion pa permiso. Tambe ta e intencion pa bin cu innovacion di producto y servicio.

II. pa percura pa un mehoracion di e experiencia general di e clientenan (perceived quality of service) y den e cuadro aki ta sigui monotor y midi periodicamente diferente factornan cu ta relevante, manera entre otro

• e tempo di espera pa cita,

• e tempo di espera den e sala na DIMAS ora cu tin cita,

• tempo di espera den sala di DIMAS pa servicionnan cu no ta rekeri di cita,

• e facilidad di DIMAS (parkeo, sala di espera, etc.)

III pa percura pa un mehoracion di e contacto, servicio y comunicacion cu nos clientenan. Aki lo haci uzo di diferente plataforma, media, website, facebook. E ta hopi esencial tambe cu cada cliente desde awor percura pa tin su propio email adres via di cual DIMAS lo por keda den contacto cu ne promer, durante y despues cu e haci un peticion pa permiso na DIMAS.

DIMAS den 2017 por lo tanto ta drenta un fase transitorio y ta na caminda pa DIMAS 2.0 unda cu tin e ambicion di elimina e uzo di papel por completo. Den e trayectoria aki DIMAS lo ta bay ta comunica mas frequente y lo anuncia e diferente cambionan relaciona cu digitalisacion di su proceso, producto y servicionan.

DIMAS, Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (operacional desde 1 di juli di 2006) su oficina ta situa na Oranjestad, na Paardenbaaistraat 11 (ex edificio di Ontvanger). DIMAS ta encarga pa procesa tur e aplicacionnan cu ta regarda (extension) di estadia temporario of definitivo na Aruba sea cu ta pa traha of no.