DigiD ta habri un “balie” na Aruba

Entrante dialuna 29 di Januari 2018 ta posibel pa haya un codigo di activacion (activeringscode) na recepcion (balie) di Vertegenwoordiging van Nederland (VNO) na Oranjestad, cu ta necesario pa por haci un peticion pa un DigiD. Di e forma aki ta bira mas facil pa hendenan cu tin e identidad Hulandes y cu ta biba na Aruba trata diferente asunto den forma digital cu gobierno Hulandes. E servicio aki lo ta disponibel dentro di poco tempo na Willemstad – Curaçao – tambe.

DigiD ta nifica Identidad Digital, cu cua por “log in” riba “websitenan” di gobierno Hulandes y di cuido. Mas y mas organisacionnan gubernamental Hulandes ta uza DigiD pa por haya acceso na nan dunamento di servicio via internet. DigiD ta necesario, por ehempel, pa por mira post digital di Servicio di Impuesto den e mailbox di “Mijn Overheid”. Banda di esaki ta posibel, por ehempel, pa (ex)studiantenan, pa den “Mijn DUO”, mira e cantidad di debe di estudio cu nan tin na DUO, pa cambia informacion “online” y pa mira e post digital di DUO.

Pa bini na remarca pa hasi un peticion via e recepcion di DigiD na Aruba, tin algun condicion aplicabel, manera: e persona mester tin un number di servicio di ciudadano, esta BSN (burgerservicenummer). Por haya mas informacion tocante esaki via: https://digid.nl/aanvragen buitenland. Ciudadanonan kendenan a cuminsa cu e peticion online, y kendenan ta dispone di un codigo (baliecode), por haci un cita cu VNO pa busca nan codigo di activacion (activeringscode). Esaki por for di dialuna pa diabierna, entre 9’or di mainta y 12’or di merdia. Pa un cita por yama (+297) 525-2866 of manda un e-mail pa [email protected] ‘

Riba e potret: señora Jerney Robert-Harms a participa den e test exitoso y a bira e prome persona na Aruba cu a haya un activeringscode.

