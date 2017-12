Digicel a reuni cu Lotto pa asina mehora e conectividad di rebendedonan

Bendedonan di Lotto pa Deporte a sali perhudica ora cu siman pasa e sistema di Digicel a caya afo. Sra. Wanda Broeksma, di Digicel ta splica kico ta wordo haci pa yudanan.

Desde luna pasa Digiciel a cumisna informa pueblo via sms y via comunicadonan di Prensa, cu nan a cuminsa actualisa nan red. Cuminsamento di aña caba, Digicel internacional a anuncia caba cu nan ta bay di Eriksson pa ZTI, un sistema unda nan ta expande di un 3G network pa un 4GLTE network. Pa e motibo aki mester a upgrade tur e cellsitenan aki na Aruba. Ora di haci un upgrade asina, depende e area, bo ta sinti falta cu e data ta cay y of yamada ta cay, of internet ta cay.

Den caso di Lotto pa Deporte, Sra. Broeksma a papia cu director di Lotto, caminda cu a prefera di no bay den detaye pa nan cliente aki. E ta un situacion fastioso, ya cu e ta touch tur hende, di un of otro manera, e ultimo simannan a haya nan enfrenta cu nan no tabata tin servicio. Mester bisa si cu nan ta den cla cu e upgrading, pa un 90%. Den careda e areanan manera Marriottt, Tanki Leendert, Simeon Antonio, Parkietenbos y Pos Chikito ainda por sinti efectonan. Pero lo busca cellsitenan pa barionan pa Paradijs, Hato, Cura Cabay y Paradera. Digicel a haya feedback for di nan clientenan, cu apesar di ta optimalisa e network, toch tin problema cu conectividad. Esaki ta un situacion fastioso, pa cual Digicel ta ofrece su disculpa. Pero pa nan bay pa un sistema cu nan ta bay pa un sistema mas facil y mas sofistica.

Nan lo zorg pa e sistema no cay afo den dianan di fiesta, ya cu hopi hende ta depende di nan celular den e dianan ey. Pero esey ta e situacion di e sistema di Digicel actualmente.

Specialmente companianan cu ta depende di henter e sistema di Digicel, nan tabata wordo informa. Nan tin nan Corporative Agent cu ta tene e clientenan grandi na altura tambe. Hopi biaha comunicacion ta faya di un manera of otro. Ta hopi importante pa Digicel pa nan haya sa cual ta e clientenan cu ta wordo afecta. Actualmente nan ta bezig cu Lotto pa Deporte y nan ta spera di keda cla cu nan tambe.

Digicel a haya un retraso y nan mester a keda cla mas lihe y nan a haya retraso pero door cu e kiponan a bin di otro islanan. Pero ta hopi isla di Digicel a haya nan confronta cu dos horcan y Aruba tambe mester a saca un man yuda e islanan, y esaki a cay un tiki fastioso. Pero cu e rednan mester wordo renoba, esaki tabata necesario.