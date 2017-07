Diferente sector ta sinti falta di e mercado Venezolano

Den un entrevista cu Sra. Ronella Croes di ATA, a puntr’e tocante e preocupacion cu tin pa cu e mercado turismo cu no ta manera antes, segun companianan di atraccion turistico.

Di parti di diferente sector lo ta sintiendo e falta di e mercado di Venezuela. Esunnan cu sigur ta depende di e mercado aki, lo ta impacta door di e caida cu ta mira di Venezuela. Esey por wordo atribui di e tipo di bishitantenan, cu tabata bin pa motibonan financieramente, pa haya acceso na e dollar, cual no tey mas. Algo cu ATA no tin cifra di dje, pero si mester tene na cuenta, pero cierto grado y cierto nivel di esunnan cu ta bishitante normal di Venezuela, kisas aworaki tambe a bira menos ya cu varios di nan a emigra y ta scoge pa otro destinonan y no ta bin pa un weekend of un paar di dia. Esaki tambe ta algo cu mester wordo agrega na e total. Ora cu trata e cifra di turismo di e aña aki, algo remarcabel ta esaki.

Di otro banda, tirando un bista ariba e prome 6 lunanan di aña, tin e mercado Mericano, cu a premira un crecimento di 5%, cu ta mustrando un crecimento di casi 9%, pa e prome 6 lunanan. Esey ta tambe, un strategia cu ATA a purba, door di pusha Merca un poco mas. Aki ta papiando di e dos mercadonan principal di negoshi pa Aruba.

E beneficio di e mercado aki no ta bin den mesun grado pa tur sector. Un aspecto hopi importante, ora di papia di turismo, den e caso di turismo crucero. A pone hopi enfoke ariba e low season. Pa turismo stay- over, pa Aruba ora di mira cifranan di aña a base mensual, no tin hopi diferencia entre high season of low season. Pa turismo crucero, e ta mas presente. Pero si ATA a bin ta book mas barco adicional entre Mei cu September. Otro aña ta premira un record atrobe den e turismo crucero, e crecemento ta mustra di ta entre e luna di Mei y September.

Plannan di ATA, for di ora cu Sra. Croes a cuminsa na ATA, e strategia ta pa subi bo temporada abao. Pero ta un punto cu pa casualidad a trece dilanti na e hunta di supervision di ATA, den cuadro di preparacionnan, loke ta trata e presupuesto y plannan pa 2018. Nan a presenta y para keto ariba e cifranan pa diferente punto strategico, fuera di puntonan cu nan ta papia hopi biaha di nan, cual ta bishitante y entrada pa medio di turismo.

E lunanan cu ta wordo categorisa como lunanan abao, y ki ta haci pa pushanan y kico ta e resultadonan. Pero por mira cu tin un crecemento di cantidad di bishitante. E ta suficiente of no, ainda tin espacio pa pusha mas. E ora ta bin topiconan di con ta hasi’e. ATA a bin ta inverti den evento y esey ta algo cu publicamente ta discuti, diferencianan di opinion. Un evento si, otro no. e no ta un topico facil pa ATA, segun Sra. Croes. E dificultad hopi biaha den e cuadro di eventonan of sponsorshipnan asina, ta basicamente e hecho cu hopi biaha na Aruba, nan no ta conta cu organisacionnan cu por tin, tanto den experencia pa set up evento debidamente, y no solamente esey, pero tambe experencia pa promove y responsabilisa nan mes pa bishitante internacionalmente. Claro cu ATA ta hunga un papel eynan, ya cu nan tambe ta promove evento internacionalmente. Pero e contractnan di ATA ta pone cu e responsabilidad ta cerca e organisadonan tambe, cu ta compromete su mes na un calidad di evento, di tal nivel cu e ta algo cu ta sigur cu por ta na su luga pa bishitantenan y tambe ta compromete su mes na un balor di promocion internacional y por ultimo na un cantidad di bishitante. Segun Sra. Croes, di ATA, e ta un combinacion cu ta hopi dificil pa haya aki na Aruba, pero no obstante ta sigui traha cu organisadonan local y nan ta sigui evalua diferente peticionnan cu ta drenta. Tur tin diferente puntonan, pakico si, pakico no. E parti di evento, di parti di ATA, ta algo cu ta wordo evalua. Pero si mester bisa cu ATA su calendario di eventonan ta basta yen, y ta bon balansa. No ta descarta cu semper por tin espacio sigur pa wak otro tipo di eventonan.