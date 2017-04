Diferente iniciativa lo wordo tuma pa proteha nos beachnan

Ta hopi importante pa duna atencion na nos medio ambiente y esaki a bin ta haci di diferente manera, segun CEO di ATA, Ronella Tjin Asjoe-Croes.

Hunto cu e socionan di ATA, AHATA, Cuerpo Policial y Blue Blocks, nan ta poniendo enfasis riba e un di e aspectonan cu ta mas importante ora cu ta trata turismo di Aruba. Fuero di nos hendenan, fuera di nos siguridad, nos beachnan, e di tercer pilar riba cual nos industria turistico ta basa su mes riba dje.

A presenta diferente iniciativa cu ta haciendo di parti di ATA, pa varios aña caba, enfocando riba e proteccion di nos beachnan. Pa por comparti algun di e iniciativanan aki, Tjin Asjoe-Croes, di parti di oficina di turismo, conforme cu nan plan di maneho, cu a keda introduci na 2014, a bin ta inverti den nos beachnan den diferente manera. A inverti den limpiesa, di e awanan for di e area di Nikki Beach, te cu e area di Cas di Gobernador. Na 2015 e tabata un proyecto piloto cu a haci hunto cu DOW y Varadero, cu a ehecuta e trabao. Esaki a cana hopi bon. E aña aki lo ta continuando cu esaki for di e area di Hotel Hyatt, te cu Ritz Carlton y hopi di e trabaonan aki kisas no sa di dje. No ta mir’e. Ta trabaonan cu ta sosode den e awanan y ta limpiesa di nos awanan. Esaki ta un di e proyectonan hopi importante di parti di ATA. Tambe a inverti den diferente bouy, coloacion den e diferente areanan y tambe conforme ora tin mal tempo, e bouynan ta wordo kita, nan ta wordo poni bek, ta ehempel di otro trabao di ATA tambe den cierto zonanan y den otro zonanan Tourism Product Enhancement Fund, ta percura pa e bouynan.

Tambe a inverti den diferente borchi y esakinan recientemente a cuminsa pone nan. Por mira awe un di e borchinan y cu e borchinan ta den dos idioma, den Ingles y na Spaño y ta duna informacion di e reglanan di uzo di nos beachnan, den e caso aki e parti di nos duinennan, e parti di conducta cu ta rekeri riba tera, riba nos santo blanco y esey ta un total di 19 borchi lo wordo poni rond di nos isla den diferente zona. Tur hende por tira un bista riba e borchinan aki cu ta bin ta pone durante di e proximo simannan aki tambe.

Ehempel di proyectonan cu ATA a haci te awor aki enfocando riba nos beachnan y awe a tuma tempo, hunto cu otro actornan cu ta sumamente importante pa no solamente trece concientisacion cerca nos turistanan di kico ta reglanan, pero tambe cerca nos mesun comunidad y mirando cu nan ta dunado di servicionan clave, mester traha man den man cu nan y informa nan di e diferente iniciativanan aki y pidi nan cooperacion tambe.

Na final di dia no ta un trabao di ATA, ni di AHATA, di polis, ni di Blue Blocks so, pero un trabao di comunidad completo pa ta conciente di e reglanan y pa informa nos bishitanenan.

Nos populacion di bishitante ta mas grandi cu nos populacion mes. Ta trata aki di casi 1.8 miyon persona cu ta pasa, cu ta bin pa un dia, cu ta bin pa un siman of un tempo mas largo y e footprint di nan banda ta sigur hopi impactante.

Pero sigur mas bon informa nan ta, miho nan tambe lo por yuda nos den salvaguardia e futuro di e diferente di nos aspectonan importante pa loke ta trata nos medio ambiente.

E peticion ta pa comparti e mision aki y yuda proteha nos beachnan. Sea conciente di e reglanan, lo yuda comunidad y yuda e socionan pa tin tur informacion y pa tin instrumentonan pa por informa esaki debidamente y uni na e causa aki y bin hunto pone mas atencion na nos beachnan.

No solamente pa awe, pero sigur pa e futuro generacionnan tambe y pa un desaroyo duradero di nos sector turistico, e pilar di nos economia.

ATA ta contento di por traha hunto cu otro socionan riba e proyecto aki. No ta algo di ATA so y ta importante pa mira e colaboracion aki.

ATA lo ta bay ta pone hopi mas atencion den informa e bishitante, no solamente di e cosnan kisas cu bo ta mira un tiki cliche, kico pa haci, nos beachnan bunita, etc., pero ta mira hopi mas informacion riba e “code of conduct” pa loke ta trata uzo di nos recursonan primario y natural. Esey tambe sigur e bishitante mester ta informa y lo haci e debido esfuerso pa haci esey tambe.

Barinan ta un aspecto importante y eynan Tjin Asjoe-Croes, a splica cu ATA ta inverti den diferente bari di sushi den area di nos beachnan. Tourism Producto Enhancement Fund tambe. Tin hopi colaboracion estrecho cu Serlimar. Por tuma nota cu a base anual ATA ta uni cu Serlimar pa limpiesa di bario. Ta un ehempel di un colaboracion cu ta cana hopi bon y cu ta sigui sigur den futuro cun’e. E parti di bari di sushi y limpiesa, tin atencion di diferente organo den turismo y ta solucion’e no necesariamente cu Serlimar, pero cu companianan priva cu ta ofrece esaki, pa asina duna asistencia na Serlimar tambe den un totalidad.

ATA a lansa un trayecto integral aña pasa cu yama “Cu mira pa futuro”. Awor aki ta finalisando e documento aki pa yega na un documento pragmatico cu accionnan. Tin di nan mas importante cu otro cu ta bin di comunidad.

A habri e feedback pa diferente hende experto den diferente area, pa studiantenan, a bay den tres bario, a compila feedback cu a bin dilanti di kico hendenan ta haya cu ta importante.

Ta parti di feedbacknan cu a bin dilanti. E ora ATA di su banda lo bay determina kico ta aspectonan cu ta cuadra y cu ta importante pa inverti den dje y cu ta cuadra den e maneho di ATA y kico ta e aspectonan cu no solamente por inverti, pero cu por ta e voz di parti di e sector turistico tambe pa asina Gobierno por duna nan prioridad y mehora tipo di cosnan asina ey. Pero e feedback aki ta tum’e y sigur ta algo cu lo hinca den e lista di accionnan. A haya mas di 100 accion concreto. Ta bastante trabao toch cu comunidad ta haya cu mester haci aki aya ainda pa por tin un producto turistico bunita y algo cu sigur ta keda atractivo pa esunnan cu ta bishita.