Diferente factor ta causa stress awendia

Sra. Enid de Kort di Departamento Asunto Social ta splica riba algun evento cu lo tuma luga proximamente na Centro di Bario Playa Pabou.

Departamento di Asuntonan Social lo tene diferente curso di “Comunidad Feliz”, hunto cu Centro di Bario Playa Pabao. E prome workshop ta titula” Bo estado emocional ta den bo man”. Awendia hopi hende tin diferente factor di stress den bo bida, problemanan di pareha, educacion di yiunan. Pero tambe hopi problema di hendenan, no cu ta depresivo, pero cu no por duna servicio. Y lo pone atencion na shete tereno pa un persona ta balansa. Lo bay den profundidad di kico tur bo ta haci den bo bida, pa bo ta balansa.

Ora ta papia di servicio di cinco estrella, si bo ta un persona cu no ta balansa emocionalmente, hopi biaha bo no ta duna servicio. Hopi problema tin awendia, den famia tambe y den e tayer aki, lo bay mas profundo con pa cuida bo mes pa bo ta balansa emocionalmente, pa funciona como pareha, como mayor, pero tambe den bo funcion na trabao.

E di dos ta con pa comunica y resolve conflicto den famia. Kico ta e forma mas efectivo, cu bo por comunica cu un otro persona den bo famia, con pa e skuchabo, con pa e tendebo y con pa haci haya e hermentnan cu ora bo tin problema, conflicto, con ta e miho formanan pa resolvenan. Esaki tambe ta bay den profundidad. Departamento di Asuntonan Social tambe lo bin cu diferente tecnicanan y tambe participacion activo den grupo. Esaki ta e dos temanan cu Sra. de Kort lo trata den e curso.

Antes tambe tabata tin problemanan den pareha. Pero antes e rolnan tabata hopi mas defini. E homber ta bay traha y e muhe ta keda cas wak pa yiu. A bin un cambio hopi grandi, caminda e hende muhe a desaroya, e prikkelsnan awendia ta mas grandi.

P.e. loke ta algo grandi ta cu hopi hende ta casa, forma relacionnan den e parti pasional, pero no cu e ta amor. Pero tambe hopi hende no a siña con pa tin un bon conexion den relacion di pareha. Un di e retonan cu Departamento di Asuntonan Social tin ta e social media, cu ta pone un stress hopi grandi ariba e parehanan. Facebook, infedilidad antes mester a topa cu un persona, pero awendia cu social media, e pareha ta perde conexion. Y tur e drukte di awendia, e parehanan no ta pasa tempo mas cu otro. E tempo pa combersa y uni cu otro, hopi biaha ora nan casa of haya yiu, nan no ta pasa tempo mas cu otro cu consecuencia cu nan ta bay for di otro.

Un otro parti ta e finansa den nos economia, cu ta pone un druk grandi ariba parehanan. Stress financiero hopi biaha no por funciona como mayor of pareha. Tin hopi factornan cu ta poniendo presion grandi ariba parehanan awendia, segun Sra. Enid de Kort a finalisa bisando.