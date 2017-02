Diferencia di opinion entre STA y Gerencia di Arubus a termina den forma di welga y posiblemente caso den corte

Pa awe 4’or di marduga, trahadonan di Arubus a dicidi cu nan ta drenta den unw elga. Esaki ta debi na varios disgustu cu tin ta andando den Arubus. Pa 5’or di mainta, representantenan di STA a yega na e sitio y a sostene welga di e trahadonan. Pa sr. Diego de Cuba, e disgusto mas grandi cu tin di Arubus ta, cu e busnan nobo cu a yega na 2013, den menos cu 4 aña ya caba ta den mal estado. No ta dunando e busnan aki atencion, mantencion y servicio. Pa loke ta e licencia di e chauffeurnan, esaki tampoco a wordo regla y hopi otro factor, cu tin e trahadonan disgusta, ta pone cu sindicato STA a sostene e welga awe marduga. Den combersacion cu director di Arubus, sr. Teo Croes, a splica cu e reunion tabata tin diahuebs, a trata riba e beneficio di e trahadonan, ora cu sr. Diego de Cuba a cuminsa papia riba e problemanan cu tin, cual a bin cu un diferencia di opinion na mesa. Pa sr. Teo Croes, pa e parti di licencia pa e conductornan por core bus, no ta den man di Arubus, sino den man di Departamento di Transporte Publico. Pa loke ta e piesanan di bus si ta buscando solucion pa esakinan. Pero ta lamenta cu e diferencianan di opinion na mesa a bay asina.

Presidente di STA Diego de Cuba, a informa mas laat mainta, nan ta bayendo mediador di Gobierno pa 9’or di mainta y lo bay pone e trahadonan bay traha bek, pero nan no por core bus. Esey ta debi cu nan no tin e permiso pa stuur. A base di e reunion aki lo bay wak kico lo bay sosode.