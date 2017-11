Diferencia di cultura ta pone cu no tur caso por wordo trata mesun cos

Sharianne Kelly, studiante di Social Work and Development na Universidad di Aruba, ta splica e experencia cu nan ta haya cu e work shop , unda cu aki nan ta mustra cu, como docente tin hopi cos pa siña con pa sigui educa un hoben.

Sharianne ta un studiante di e di cuater aña na Universidad di Aruba, ta un di tres persona cu a forma parti di e workshop. E workshop aki a trece balor nan nan estudio, vooral na nan stage, ya cu ora nan bay eyfo, nan ta haya oportunidad di traha cu diferente mayor.

Tambe via nan estudio nan ta haya vaknan cu ta dirigi ariba mayor y mucha. Mayoria cos ta cosnan cu nan a haya caba, pero toch ainda tabata tin varios cosnan nobo. Nan a haya chance pa maak mee 60 diferente profesionalnan den veld, con nan ta traha cu mayor y problemanan diario cu nan ta pasa aden y cual metodo nan ta uza den casonan asina.

Sharianne Kelly ta haya cu e ta un experiencia unico, como mayor, pa wak for di su perspectiva con e ta handle cu su yiu, kico tur e por haci. El a haci un cambio aña pasa, el a haya chens di maak mee na Merca con nan ta traha cu mucha. Pero tambe aki na Aruba y Hulanda, ki metodo nan ta uza pa traha cu mayor y mucha. Awo e por pone su experiencia ariba un level pa wak con otro paisnan ta trata cu mayor y mucha.

E workshop aki ta siña e studiante pa wak’e for di un perspectiva di un mayor, ya cu semper bo ta wak tur cos for di e perspectiva di e mucha. No ta tur ora por pone un mucha prome.

Diferencia di cultura ta hunga un rol, ya cu diferente parti mundo, cultura ta otro. Na Aruba, como pais multicultural, bo ta haya diferente hende di diferente parti di mundo, e ta dificil cu ta uza un cos di un hende di un cultura, e ta funciona na un persona di un cultura diferente. Cada cultura mester un otro manera pa pak aan e situacion, segun Sra. Sharianne Kelly, studiante na Universidad di Aruba.