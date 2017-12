Diesdos sintomanan di cancer di stoma

Si bo ta sufri di cancer di stoma, esaki ta e señalnan cu bo curpa ta mustrabo

Cancer ta un di e malesanan mas comun den hopi persona rond mundo. Miles di persona ta perde e bataya contra di e malesa teribel aki anualmente. Den e articulo aki, ta elabora riba e cancer di stoma y con pa ripara si bo tin e malesa. E ta aparece ora cu tin un crecemento no controla di celnan canceroso di stoma y despues tumornan ta cuminsa forma.

E malesa aki por tarda hopi aña den desaroya su mes, cual ta nifica cu e tratamento por tarda tambe. Esaki ta door di cu kimoterapia y radiacion ta consisti den varios sesion y ya despues lo mester cirugia pa remove e tumor di stoma. Bo mester ta na altura di tur loke bo curpa ta purbando di bisa bo.

Esaki ta e sintomanan cu ta indica cu bo tin cancer di stoma no tin sintomanan hopi significativo, ya cu mayoria di hende ta sufri di e malesa ta pensa cu nan tin problemanan gastrointestinal regular.

E problemanan por varia desde hinchazon, e acidez, e sensacion di ta yen despues di a come. Den algun caso, e gas, cu por intensifica su mes segun e malesa ta progresa. Si bo ta kere cu bo tin algun di e sintomanan aki, check cu bo dokter mas pronto posibel.

Sintomanan cu ta aparece usualmente ora cu e cancer di stoma ya a desaroya

• Perdida di peso

• Salud ta bay atras

• Ta saca sanger

• Cansancio y debilidad

• Perdida di apetit

• Nausea

• Sensacion di dolor despues di a come un cantidad limita di cuminda

• Responan excesivo

• Ora di bay af, esaki ta preto

• Problema pa guli cu ta bira pio segun tempo ta pasa

Pa mehora bo salud, evita alimentonan huma, procesa y salo. Aumenta e consumo di fruta y berdura, stop di huma y stop di bebe alcohol. Loke ta mas importante den e situacion aki ta pa ta completamente atento ariba e señalnan cu e curpa ta duna y pa atende esaki pa por preveni malesanan grave.