Diesdos sintoma cu nos curpa ta avisa pa cualke tipo di cancer

Heridanan cu no ta cura, cambio den peso y e transito intestinal.. Conoce algun di e señalnan cu nos curpa ta manda avisa cu tin un tumor formando.

Cancer ta un grupo di malesa cu por manifesta su mes practicamente cu cualkier sintoma: “Señalnan di alarma ta depende di e organo cu ta wordo afecta y di su extension y tamaño: si ta un tumor grandi of chikito, of si nos ta dilanti un metastasis, den cual caso e sintomanan por manifesta nan mes den cualkier parti di e curpa”, segun dokternan ta splica. Pero si nan por wordo identifica cu diesdos señal di alarma:

1. Perdida di peso inexplicabel

E perdida di peso ta un sintoma comun den mayoria caso di cancer. Ta considera señal di alarma di e ta rond di 5 kilo y ta bin di manera inespera. E ta un sintoma habitual den e tumornan digestivo (pancreas, stoma, slokdarm of pulmon) of den tumornan avanza.

2. Keintura

Keintura pero ta un señal trempan di proceso manera leukemia of limfoma.

3. Cansancio

Segun e cancer ta progesa e cancer ta progresa, e cansancio por bira un sintoma di malesa, aunke den algun caso, manera leukemia, e por ta un di e prome sintomanan. E por ta tambe un sintoma secundario of un anemia provoca pa e perdida di sanger den tumornan di colon of stoma.

4. Dolor

Den caso di e cancer di weso of testicular, e dolor por ta un sintoma inicial, mescos cu den tumornan celebral, dolornan di cabes ta un señal di alarma. Cu frecuencia e dolor di tumoral ta asocia cu metastais of invasion directo di structuranan cu ta transmiti estimulonan nervioso pa un zona di e organismo.

5. Cambionan den e cuero

Ademas di cambionan den e forma, tamaño y aspecto di e forma, tamaño y aspectonan di lunarnan tipico di cancer, otro tiponan di neoplasia por provoca otro cambionan den cuero: cuero ta bira cora, geelzucht, grawatamento.

6. Bariga sera of diaree

E cambio den regularidad intestinal pa un tempo largo por ta un sintoma asocia na cancer di tripa.

7. Herida cu no ta cura

Den varios ocasion, cancer di cuero por ta parecido cu ulcera cu no ta cura, mescos cu cancer oral y mester pone humadonan riba alerta. Den e zona genital tambe tanto homber y muhe mester paga tino.

8. Manchanan blanco den boca

E machanan chikito aki por ta precanceroso, cu ta frecuente en personanan cu ta huma pipa, si e no wordo trata na tempo. Si e no wordo trata na tempo, e por bira cancer na boca.

9. Sangramento inusual

Tosamento cu sanger ta wordo asocia cu cancer di pulmon, den bo af, cancer colorrectal; den e vagina, cu cancer di utero, den orina, cu cancer di blaas of riñon, y na e tepel, na cancer di pecho.



10. Bulto

Hopi tipo di cancer por wordo sinti door di e cuero, specialmente cancer di pecho, testiculo, etc. Cualkier masa duro ta sospechoso.

11. Dificultad pa guli

E cancer di slokdarm, di stoma of garganta.

12. Tosamento persistente

E por ta un señal di cancer di pulmon of di vianan aerodigestivo superior. E cambio di stem por ta un señal di cancer di larnyx of di cancer di pulmon.

