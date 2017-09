Diesdos hende a fayece ora cu avion a cay na Congo

CONGO, Africa – Diesdos persona a perde nan bida ora cu un avion di carga militar a cay na Congo. E personanan aki tabata miembro di tripulación di e avión, según e minister di Defensa na Congo.

“Mi por confirma cu un avion military a cay awe mainta,” segun minister Crispin Atama Tabe. “Tur diesdos miembro di tripulacion a fayece.”

Un testigo a meld cu e avion a cende candela despues cu el a lanta vuelo for di Aeropuerto N’djili na Kishasa. E Antonov 12 tabata na caminda pe e ciudad oriental Bukavu.

Segun e medionan local, tabata tin tanto Congoles y stranheronan entre e victimanan. Accidentenan di avion ta frecuente na Congo, debi na e standardnan fatal di siguridad. Asina algun aerolinea comercial for di e pais no mag di bula den Union Europeo.

Fuente: www.nu.nl