Dies truco simpel cu lo alivia e dolor di nek

Dolor di nek? Ta hopi fastioso pa loke ta parce un sintoma leve, door di drumi malo, pasa mucho tempo tras di computer of pasobra stress ta hungando un rol, ta bira un sufrimento eterno.

Afortunadamente no ta tur ora mester di un tratamento kirurgico.

Sin embargo, mester pone hopi atencion y sa distingui si ta trata di un simpel fastidio of bo ta sinti cu e ta mishi cu bo nervionan, debi cu e musculonan ta purbando di bay bek na nan posicion.

Si esaki ta e caso, no duda di bay dokter.

Pero, no preocupa. E siguiente ehercicionan lo yudabo alivia e dolor.

1. Bon postura

Sinta riba vloer cu bo pianan den forma di barbulet. E lomba mester ta mas straight posibel y schoudernan relaha.

Si pa algun motibo bo ta sinti bo mes incomodo, bo por purba cu’n stoel, y leun ariba e lomba di e stoel.

Sin cambia di posicion, concentra: inhala y exhala, hala rosea poco poco tres biaha

Bo mester sinti con e aire ta yena bo pecho te ora cu e sali via bo nanishi. Relax bo mes, ta tempo pa busca e dolor.

2. Rek bo schoudernan



Despues rek bo nek.

Move bo schoudernan bay atras poco poco. Mantene e postura recht, sin perde e ritmo di e respiracion.

Hala rosea y lag’e bay den cada repiticion. Haci esaki entre 10 y 15 biaha, segun bo condicion.

3. Draai bo nek

Ta recomendabel pa ora cu bo draai bo nek, pa bo ta para.

Di mes manera, cu bo lomba straight y controlando bo respiracion, draai bo nek bay links poco poco.

Haci esaki 3 biaha y purba cu e banda drechi. Ripiti 2 biaha.

4. Sak bo cabes



Cu e ehercicio aki, yuda bo mes cu bo man robes y sak bo cabes di manera suave te cu e orea ta yega na bo schouder.

Mantene e posicion aki pa 15 seconde.

Ripiti e mesun ehercicio cu e brasa banda drechi. Haci esaki 7 biaha, cada banda.

5. Cabes abao

Di mes manera cu bo a pone man na bo cabes, baha bo cabes y wak den direccion di bo sapatonan.

Mantene e postura durante dos seconde.

Ripiti 15 biaha cada banda.

6. Cabes patras



Manda bo cabes patras, cu mirada ariba, lomba straight y mantene bo respiracion. Hala rosea y lag’e bay.

Despues, drei bo cabes poco poco na banda robes, bin bek na e centro y haci esaki pero den direccion drechi.

Ripiti e movimento 15 biaha.

8. Posicion di boei

Pone bo schouder recht. Cu bo man robes tene bo man drechi, comi sifuera nan ta boei bo.

Hala rosea y lag’e bay poco poco, mientras bo ta zwaai bo man pa banda drechi y na mes momento bo ta sak bo cabes pa e mesun banda.

Mantene e posicion aki durante 10 seconde y ripiti e mesun pasonan pa e banda robes.

Ripiti dos biaha cada banda.

9. Man riba bo cabes



Cu bo cabes ariba y lomba straight, pone bo man ariba bo cabes, un riba otro.

Rek bo nek suavemente, lanta bo cabes, hala rosea y lanta e schouder robes.

Despues, laga e rosea bay y baha bo schouder.

Haci mescos cu e schouder drechi. Ripiti esaki 5 biaha cada banda.

10. Man patras di bo nek

Pone bo man patras di bo nek. Rek bo mannan na cada banda, hala rosea profundo y lanta bo cabes, mirando den laira.

Mantene e posicion pa 10 seconde y laga bo rosea bay mientras bo ta baha bo cabes.

Cera bo brasanan y laga bo elleboognan touch otro.

Warda dies seconde y habri bo brasanan.

Hala rosea, lanta bo cabes y ripiti. Hasi esaki 7 biaha.

Recomendacionnan

Verifica cu bo corchon ta firme.

Si bo ta bay carga algo pisa, tuma precaucion.

Evita di drumi boca abao, ya cu esaki ta daña bo wes’i lomba.

No uza cusinchi halto.

No lubida di mantene bo postura straight.

Practiva algun actividad fisico pa contrala e stress y mantene e musculonan den movimento.

No keda mucho den e mesun posicion: si bo trabao ta rekeri hopi tempo para, move constant y stretch e musculonan.

Nota: Corda cu e ehercicionan aki ta solamente consehonan, basa ariba un opinion medico general. Si bo dolor ta persistente, ta miho acudi cu’n experto. No pone bo curpa na prueba.

