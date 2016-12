Dies persona ta muri door di explosion di bom durante un combate di boxeo na Filipinas

HILONGOS, Filipinas – Por lo menos dies persona a perde nan bida y otro 20 a resulta herida pa e deflagracion anochi di un bom detona durante un combate di boxeo den e provincia central di Leyte, e vocero di e presidencia di Filipinas a informa diaranson.

Autoridadnan militar cu ta actua den region a afirma cu ta trata di un artefacto explosivo di fabricacionc asero activa mediante un telefon mobil mientras cu tabata celebra e espectaculo di lucha, un di e actonan cu ta marca e fiestanan patronal di e ciudad di Hilongos, unda cu e atake a tuma luga.

Un cantidad no precisa di herida ta wordo trata pa heridanan di gravedda.

Vocero di presidencia, Ernesto Abella, a precisa cu a habri un investigacion pa aclarea e motibonan y posibel autorinan di e explosion.

“Te na e momento, e informacion inicial, pero no oficial ta señala cu no tabata tin informe di inteligencia riba menasa di bom, ni nada a reclama e autoria di e explosion,” Abella na e portal di noticia “Sun Star.”

Dia 24 ultimo, un grupo no identifica a benta un granada contra un auto di polis staciona dilanti di un misa di e ciudad di Midsayap, den e isla sureño di Mindanao, durante e celebracion di un misa cu a cuasa 13 herida.

Varios grupo di musulmannan radical ta actua riba e isla di Mindanao, unda cu mayoria di e poblacion ta profesa Islam den un pais predominantemente Catolico y ta exigi e independencia di e region di Gobierno di Manila.

